Tom Holland deu ideia à Marvel sobre Homem-Aranha 4

Tom Holland teve uma ideia sobre Homem-Aranha 4, que ele revelou à Marvel e à Sony. O ator interpreta Peter Parker no MCU desde 2016.

A produtora Amy Pascal recentemente revelou planos para uma segunda trilogia do Homem-Aranha de Tom Holland. Embora a Sony tenha esclarecido que ainda não há acordo com a Marvel para essa nova trilogia, parece que deve acontecer.

“Existe um futuro para o Homem-Aranha. Se eu faço parte dele, eu não sei”, disse Tom Holland ao Fandom.

“Tem sido uma jornada incrível até agora e se for hora de deixar outra pessoa assumir o controle, farei com orgulho, sabendo que consegui tudo o que queria neste mundo.”

Ele esclareceu: “Quando eu digo ‘este mundo’, me refiro ao MCU, não ao mundo real. Então, sim, me sinto muito bem sobre o futuro do Homem-Aranha, e estou feliz para deixar outra pessoa vestir o traje, mas eu também adoraria me espremer naquela roupa novamente.”

O ator acrescentou, sobre um potencial Homem-Aranha 4: “Há uma ideia que eu tenho, que apresentei para o estúdio, mas, se eu contasse essa ideia, eu estaria arruinando Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, então vou ter que manter para mim.”

Novas aventuras no MCU

Depois de tantas aventuras, o que mais virá na jornada do Homem-Aranha do MCU? Certamente existem alguns novos inimigos que ele poderia enfrentar.

“Acho que existem alguns vilões interessantes. Acho que Madame Teia poderia ser algo realmente interessante e poderíamos fazer do nosso próprio jeito”, disse Tom Holland.

Alguns fãs acreditam, no entanto, que Homem-Aranha 4 poderia contar com o Rei do Crime como vilão. O personagem pode retornar no MCU em Gavião Arqueiro, e é um clássico antagonista do Demolidor e do próprio Homem-Aranha.

Tom Holland retorna como Peter Parker em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3), que chega aos cinemas em 16 de dezembro.