Transformação de Jennifer Lawrence para filmes é impressionante

Uma das atrizes mais famosas da atualidade, Jennifer Lawrence aparece com um visual bem diferente em Não Olhe Para Cima. Na pele da cientista Kate Dibiasky, a atriz surge com cabelos ruivos e uma franjinha bem cortada. Mas essa está longe de ser a primeira transformação da estrela nos cinemas. O site Looper citou outros exemplos; veja abaixo.

“Dois astrônomos descobrem um cometa mortal vindo em direção à Terra e partem em um tour midiático para alertar a humanidade. Só que ninguém parece dar muita bola”, afirma a sinopse oficial de Não Olhe Para Cima.

O longa serve como uma interessante alegoria e metáfora sobre as mudanças climáticas, embora também possa ser comparado a eventos da pandemia de Covid-19.

Além de Jennifer Lawrence, Não Olhe Para Cima conta com Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jonah Hill, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Cate Blanchett e Ariana Grande no elenco.

A transformação de Jennifer Lawrence antes de Não Olhe Para Cima

Jennifer Lawrence foi introduzida ao público mundial com seu visual tradicional: cabelos loiros e pouca maquiagem.

No entanto, a atriz não demorou a provar seu poder de transformação – literalmente. Na franquia X-Men, Jennifer Lawrence interpretou Mística, a mutante com a habilidade de mudar de forma.

Os filmes exigiam que a atriz fosse coberta de maquiagem azul e próteses para interpretar Raven Darkholme, além de suas icônicas lentes amarelas.

A atriz ficou virtualmente irreconhecível no papel, mas seu talento continuou irradiando na pele azul da Mística, que se tornou uma das personagens mais importantes da saga.

Em Jogos Vorazes

Quando foi escalada como Katniss Everdeen na franquia Jogos Vorazes, Jennifer Lawrence não precisou apenas aprender a manejar o arco e flecha, mas também mudar o visual.

A atriz tingiu os cabelos de uma coloração mais escura para fazer jus à descrição da personagem nos livros de Suzanne Collins.

Nos filmes, Katniss começa com a moda comum e simplória dos habitantes do Distrito 12, o mais pobre de Panem.

Mas com o decorrer da história, Jennifer Lawrence aparece também com looks mais elaborados, principalmente em sua passagem pela Capital.

“Seja usando o vestido azul de sua mãe ou girando em um look que fica literalmente em chamas, Lawrence sempre trouxe a ferocidade e determinação que tornou Katniss o rosto da revolução”, afirma o site Looper.

Jennifer Lawrence – A camaleoa de Hollywood

Desde que se tornou uma das atrizes mais famosas de Hollywood, Jennifer Lawrence continuou a adaptar a aparência em todos seus personagens.

Em O Lado Bom da Vida, que rendeu a Jennifer o Oscar de Melhor Atriz, a estrela aparece com o cabelo bem mais escuro e um forte rímel.

Depois, em Trapaça, Lawrence brilhou com a confiança e atitude de sua personagem Rosalyn Carter, com um estilo vintage e cabelos loiros.

Já em Operação Red Sparrow, Jennifer Lawrence adotou vários visuais diferentes como a espiã russa Dominika Egorova.

“Não há limites para Jennifer Lawrence, já que a atriz consegue abraçar as mudanças e fazer qualquer alteração estética para seus papéis, tudo isso enquanto encanta o público com ótimas performances”, afirma o site Looper.

Não Olhe Para Cima, com Jennifer Lawrence, está disponível na Netflix.