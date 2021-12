Tuíte viral sobre história inusitada vira filme na Netflix

Há cinco anos atrás, Jamal Hinton garantia um convite especial para o jantar de Ação de Graças de Wanda Dench. Agora, a história vai virar filme na Netflix. O tuíte viral será adaptado pela plataforma como um emocionante e divertido longa de fim de ano. A produção foi anunciada oficialmente no início de dezembro, e deve chegar ao catálogo da plataforma ainda em 2022.

Batizado de “The Thanksgiving Text” (A Mensagem de Ação de Graças) terá roteiro de Abdul Williams (A História de Bobby Brown). De acordo com a revista Variety, a Netflix ainda não escolheu o diretor e o elenco do longa.

The Thanksgiving Text é o exemplo mais recente de filmes inspirados em virais da internet. O expoente mais famoso dessa tendência é Zola. Baseado em uma thread do Twitter, o longa estreou nos Estados Unidos em junho e garantiu 88% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Enquanto a Netflix não revela mais detalhes sobre The Thanksgiving Text, relembre abaixo a história original que inspira o longa.

Tudo sobre a história e o tuíte do filme da Netflix

Em 2016, o jovem Jamal Hinton postou em seu Twitter prints de uma série de mensagens de texto trocadas com Wanda Dench.

Wanda havia enviado por engano um convite para o jantar de Ação de Graças, confundindo o número de Jamal com o do neto.

Jamal, então, pede uma foto da suposta avó, e ao receber a imagem, envia a Wanda uma selfie, provando que não é seu neto.

“Mesmo assim, posso ganhar um prato?”, pergunta Jamal, para não perder a piada.

Surpreendendo a todos, Wanda convida o jovem para o jantar de Ação de Graças em sua casa.

“É claro! É isso que as avós fazem: alimentam todo mundo”, responde Wanda.

Cinco anos depois, Hinton e Dench continuam grandes amigos. Wanda passou a convidar Jamal para todos os jantares de Ação de Graças, incluindo também a namorada do jovem e sua família nas festividades.

Após a viralização do tuíte original, Wanda e Jamal se tornaram celebridades da internet, com mais de 150 mil seguidores no Twitter. A postagem ganhou mais de 141 mil curtidas e 43 mil compartilhamentos.

Os dois comemoraram a decisão da Netflix em adaptar a inusitada e tocante história para as telas.

“Estamos animados em compartilhar nossa história com o mundo! Esperamos que ela possa inspirar mais pessoas a criar conexões que não fariam normalmente. Somos muito abençoados por termos encontrado uma amizade verdadeira, trazida por Deus a partir de uma mensagem trocada”, comentou a dupla em uma nota conjunta.

The Thanksgiving Text ainda não tem data de estreia na Netflix; veja o tuíte original abaixo.

Somebody grandma is coming in clutch this year!! Ayee!!! pic.twitter.com/QGrx83nHLl — Jamal Hinton (@Jamalhinton12) November 15, 2016