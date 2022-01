Um dos melhores filmes de terror da Netflix em 2021 é odiado pelo público

A Netflix tentou conquistar o público do terror com vários lançamentos em 2021. O que chama atenção é que A Nuvem, elogiado pela crítica, não foi aprovado pelo público.

O filme de terror tem uma temática já conhecida. Insetos assassinos são os principais temores da história.

Na trama, a protagonista Virginie cria gafanhotos como fonte de proteína. Isso até que eles criam apetite por sangue.

O filme de terror da Netflix tem uma reviravolta surpreendente, além do ar de suspense. Isso pode explicar a nota de 86% no Rotten Tomatoes, para 14 críticos.

Mas, o público não gostou e a nota ficou em 27% para mais de 100 avaliações. O motivo disso pode ser um comentário em comum sobre A Nuvem.

Muitos assinantes da Netflix ficaram com muito nojo e medo do filme. Nesse sentido, A Nuvem parece cumprir o seu papel, o que realmente o coloca como um dos melhores do ano.

A história de A Nuvem na Netflix

A Nuvem é um filme de terror francês que traz insetos assassinos como o principal vilão. A Nuvem segue Virginie, uma mulher que cria gafanhotos como fonte de proteína.

De repente, ela descobre que eles pararam de se reproduzir e criaram um apetite por sangue. Como ela conseguirá parar essa praga? Ou o que ela tentará fazer sobre isso?

As decisões da protagonista também podem fugir do lugar comum. Até esse foi um dos motivos de A Nuvem ser elogiado pela crítica.

O elenco conta com Juliane Brahim, Sofian Khammes e Marie Narbonne.

O filme de terror A Nuvem pode ser conferido na Netflix.