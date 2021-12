Uncharted: Veja novo trailer do filme de Tom Holland após Homem-Aranha 3

A Sony Pictures compartilhou mais um trailer de Uncharted: Fora do Mapa, adaptação cinematográfica dos famosos games de PlayStation.

A franquia começou com Uncharted: Drake’s Fortune no PS3 e desde então ganhou mais três continuações e dois derivados, um para PS Vita e outro para PS4 (que será lançado no PS5).

Continua depois da publicidade

A prévia mostra até demais do filme com Tom Holland, que vive o protagonista Nathan Drake. Vemos ele buscando um tesouro perdido junto de Sully, tudo enquanto um grupo liderado pelo personagem de Antonio Banderas vai atrás da mesma fortuna.

Como nos games, podemos esperar muitas acrobacias, perseguições e cenas de ação no filme da Sony. Vale apontar que Uncharted bebe muito de Indiana Jones e Tomb Raider.

Por fim, o trailer também mostra Sully de bigode pela primeira vez, visual com o qual estamos acostumados nos games.

Veja a prévia nas versões legendada e dublada, abaixo.

Mais sobre Uncharted: Fora do Mapa

Uncharted tem a direção de Ruben Fleischer, conhecido por Venom. Enquanto isso, o roteiro é da dupla Art Marcum e Matt Holloway, conhecidos por Homem de Ferro.

Com Tom Holland no papel principal, Uncharted começa uma história com um Nathan Drake mais jovem. O mesmo vale para Sully, que está em idade bem distante em comparação aos games.

A Sony promete que Uncharted é uma história de origem para Nathan Drake. Essa será a primeira aventura dele ao lado do mentor Sully.

A dupla terá a missão de encontrar “o maior tesouro perdido” do mundo, em uma aventura que percorre toda Terra. A história pode levar o personagem de Tom Holland a reencontrar o irmão perdido dele.

Uncharted, com Tom Holland, tem previsão de estreia no Brasil para 17 de fevereiro de 2022.