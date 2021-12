Vazado, teaser de Doutor Estranho 2 revela vilão e retornos inesperados

Alerta de spoilers

O teaser de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) foi vazado nas redes sociais, sendo confirmado por diferentes fontes. Anteriormente, rumores apontavam que a prévia da Marvel chegaria em dezembro de 2021, o que parece que deve acontecer.

Obviamente, não estaremos compartilhando vídeo vazado aqui, aguardando pela divulgação oficial da Marvel. O que pode-se descrever, por relatos sobre o teaser, é que o vídeo mostra como deve ser a aventura do Doutor Estranho após a participação dele em Homem-Aranha 3: Sem Volta Para Casa.

O herói do MCU se reunirá com a Feiticeira Escarlate de Elizabeth Olsen, como já era confirmado. Ao que é relatado, Stephen Strange procura Wanda, após os eventos de WandaVision no Disney+, para proteger o multiverso.

Entre as ameaças, o vilão Gargantos é confirmado. O ser é um monstro marinho, que se torna mais um indicativo para chegada de Namor no MCU.

Outro personagem que também aparece é o Barão Mordo, que trai o Doutor Estranho no primeiro filme do herói. Ele retorna por aparentemente acreditar que Stephen Strange é a grande ameaça do multiverso.

Mordo não está errado. O relato sobre esse teaser vazado é que o Doutor Estranho da série What If?, do Disney+, também estará em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

Essa variante de Stephen Strange consumiu o próprio universo ao tentar trazer Christine Palmer da morte. Para isso, ele até viajou no tempo e absorveu todas criaturas possíveis por séculos para tentar ter de novo a amada.

Trancado em uma prisão do multiverso, esse Doutor Estranho maligno se tornou um dos seres mais poderosos da Marvel.

Agora, os fãs devem esperar pela confirmação do teaser da Marvel.

Doutor Estranho 2 é lançado pela Marvel em 2022

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é um vindouro filme de super-herói com base nos quadrinhos do Doutor Estranho da Marvel Comics. Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, o longa-metragem é a sequência de Doutor Estranho (2016) e parte do MCU.

O filme é dirigido por Sam Raimi a partir de um roteiro escrito por Jade Bartlett e Michael Waldron, e estrelado por Benedict Cumberbatch como Stephen Strange, ao lado de Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor e Xochitl Gomez.

No filme, Doutor Estranho desencadeia um mal indescritível ao enfrentar um amigo que virou inimigo.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (ou Doutor Estranho 2) estreia nos cinemas em 6 de maio de 2022. Enquanto isso, Homem-Aranha 3: Sem Volta Para Casa está nos cinemas e What If? pode ser conferida no Disney+, bem como WandaVision.

