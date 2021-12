Veja como Matrix Resurrections pode ressuscitar Keanu Reeves

A trama de Matrix Resurrections (Matrix 4) ainda é um mistério. Para os fãs, a franquia volta com Neo, o personagem de Keanu Reeves, ressuscitado. A aposta chega de uma curiosa teoria sobre o filme da Warner Bros.

Como o título já sugere, o quarto filme é o renascimento da franquia Matrix. Mas, os espectadores acreditam que o significado vai mais além, chegando ao personagem de Keanu Reeves.

Matrix Resurrections começa aparentemente 20 anos após os acontecimentos da trilogia. Neo volta a ser Thomas Anderson, levando uma vida normal e possivelmente não lembrando de nada do que aconteceu.

O grande mistério é como isso é possível. Após liderar a revolução dos humanos contra as máquinas, o personagem de Keanu Reeves tinha sido aparentemente morto, com o corpo dele ficando com a inteligência artificial que queria controlar o mundo.

E para os espectadores, o ponto de partida de Matrix 4 está justamente nas máquinas.

Máquinas ressuscitam o Neo de Keanu Reeves

A teoria é baseado numa produção da franquia. Em 2005, o game The Matrix Online foi lançado, em que os jogadores descobriram o que aconteceu com Neo de Keanu Reeves. A dúvida, agora, é se isso vai ser oficializado ou não em Resurrections.

O game afirma que biologicamente Neo está morto. Mas, a imagem dele ainda pode ser acessada dentro da Matrix.

No mesmo game, Morpheus tenta resgatar o corpo de Neo, mas isso é negado. Não há mais explicações, mas a partir disso, espectadores acham que as máquinas ficaram com ele e trouxeram o personagem de Keanu Reeves de volta, também de forma biológica.

A teoria é ligada com os trailers de Matrix 4. Primeiro, Neo conta para um terapeuta que tem sonhos estranhos, que ele acredita não serem apenas sonhos – que é o que aconteceu na revolução contra as máquinas.

Ao mesmo tempo, o corpo do personagem de Keanu Reeves aparece com as máquinas. Os olhos dele estão queimados, como tinha acontecido na trilogia – em batalha contra Bane em Revolutions.

A teoria é que Neo foi ressuscitado e mantido pelas máquinas como uma fonte de energia. Isso faria parte do acordo deles, visto na trilogia de Matrix.

Mas, agora, em Matrix Resurrections, uma ameaça em comum dos dois pode surgir, fazendo com que Thomas Anderson volte a ser Neo e lembre de tudo que aconteceu antes.

A teoria é interessante e faz sentido. Mas, os fãs ainda precisam esperar um pouco para descobrir se é verdadeira.

Com Keanu Reeves, Matrix Resurrections (Matrix 4) tem estreia marcada para o dia 22 de dezembro de 2021.