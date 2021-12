Velozes e Furiosos indica que pode ser Supernatural por um momento

Viagem no tempo, dinossauros e agora fantasmas. Velozes e Furiosos indica que uma ideia para o futuro da franquia é virar Supernatural por um momento e tocar no sobrenatural.

O indicativo, inclusive, é oficial. A trama que deixa fãs com a pulga atrás da orelha acontece na série animada da Netflix Velozes & Furiosos: Espiões do Asfalto, que oficialmente faz parte desse universo.

Quando perseguem um criminoso que não deixa rastros, um dos amigos de Tony, o protagonista, sugere que o vilão é um fantasma. Parece algo bobo, até que um agente dá argumentos que aumentam a teoria.

A organização da Sra. Nowhere trabalha com ferramentas que servem para detectar e capturar fantasmas. A líder do grupo, então, interrompe o agente antes que ele dissesse algo que não deveria para os outros personagens de Espiões no Asfalto.

Isso é um claro indicativo que as organizações possuem equipamentos contra o sobrenatural em Velozes e Furiosos, deixando essa porta aberta para o futuro. Se os fãs notarem, a série Supernatural também envolve um amor por carros, o que faria todo sentido surgir a comparação.

No fim, o vilão de Espiões do Asfalto na Netflix não é um fantasma. Mas, as informações dadas são verdadeiras, o que não é nada ridículo.

Como citado no começo do texto, o elenco, por exemplo, adoraria um crossover de Velozes e Furiosos e Jurassic Park. Ao mesmo tempo, há indicativos de que a franquia ainda use viagem no tempo nos filmes finais da história principal.

Velozes e Furiosos 10 tem nova data para chegar

A Universal Pictures adiou o lançamento de Velozes e Furiosos 10. A franquia de Vin Diesel é uma das mais bem-sucedidas do estúdio.

De acordo com a Variety, em vez de estrear em 7 de abril de 2023, Velozes e Furiosos 10 agora chegará em 19 de maio de 2023.

Este será o penúltimo filme de Velozes e Furiosos, com a franquia se aproximando de um fim explosivo.

Velozes e Furiosos 9 foi um dos maiores sucessos de bilheteria de 2021, arrecadando mais de US$ 700 milhões em todo o mundo. O diretor de Velozes e Furiosos 9, Justin Lin, está de volta ao comando para Velozes e Furiosos 10.

Velozes e Furiosos: Espiões do Asfalto está na Netflix, enquanto Supernatural fica no HBO Max e no Amazon Prime Video.