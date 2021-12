Venom 2 finalmente revela o que aconteceu às galinhas de Eddie

Em Venom: Tempo de Carnificina (Venom 2), Eddie Brock tem problemas em lidar com o simbionte, que quer devorar pessoas. Para saciar a fome da criatura, o protagonista compra um par de galinhas para ele, mas decide que Venom não pode comê-las. Agora sabemos o que aconteceram às aves.

Brock passa por maus bocados no começo do filme e não quer que o simbionte coma Sonny e Cher (as galinhas) porque elas são melhores amigas.

Eventualmente os dois têm uma grande briga, destruindo todo o apartamento, e não vemos mais as galinhas em tela. Uma cena deletada do filme revela o que aconteceu a elas.

Conforme o Collider, a cena deletada mostra Venom pulando da bicicleta e se unindo a um ciclista. Ele vai embora de forma estranha.

Brock começa a limpar o apartamento, todo destruído, ele então olha para as galinhas e diz que elas estão sendo expulsas. A cena termina com Brock deixando-as em um local com grama, dizendo:

“Não olhem para mim desse jeito, isso aqui jamais teria dado certo”.

Mais sobre a franquia Venom

Em uma entrevista recente ao Collider, a produtora Amy Pascal confirmou que Venom 3 está atualmente em desenvolvimento na Sony.

A franquia Venom é estrelada por Tom Hardy como Eddie Brock. Ele também dá voz ao simbionte.

A franquia nasceu da ideia da Sony de criar derivados para inimigos do Homem-Aranha. Eddie Brock e Peter Parker já foram grandes rivais nos quadrinhos, embora atualmente eles geralmente sejam retratados como companheiros.

O primeiro Venom teve direção de Ruben Fleischer. Já a continuação contou com Andy Serkis no comando.

A escritora Kelly Marcel trabalhou nos dois longas. Ela é conhecida por Cinquenta Tons de Cinza e Walt nos Bastidores de Mary Poppins.

Ainda não há data de lançamento para Venom 3, da Sony.