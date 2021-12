Vilão da Marvel tem poder ridículo que pode trazer ele de volta no MCU

Nos quadrinhos da Marvel, o vilão Carnificina possui a habilidade de literalmente manifestar seu corpo e poderes através de um computador e da Internet. Este ridículo poder pode ter sido esquecido pelos fãs, mas poderia ser uma maneira de trazer o personagem de volta ao MCU (via Comic Book Resources).

Carnificina morre no final de Venom: Tempo de Carnificina (Venom 2), mas talvez alguma pequena parte do simbionte tenha sido deixada em um computador ou alguma parte da Internet. O Carnificina até mesmo é visto usando um notebook em um momento do longa-metragem.

Continua depois da publicidade

Poderia ser uma forma de trazer o vilão de volta no cinema. Afinal, claramente existem outras histórias para contar com o Carnificina.

Por outro lado, essa habilidade do Carnificina não foi esquecida por acaso, já que é bastante inusitada. Portanto, talvez existam maneiras melhores de trazer o vilão de volta à vida.

Sony já trabalha em Venom 3

Em uma entrevista recente ao Collider, a produtora Amy Pascal confirmou que Venom 3 está atualmente em desenvolvimento na Sony.

“Estamos nos estágios de planejamento agora, mas nosso foco é fazer com que todos assistam Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa”, revelou a produtora.

Especula-se que Venom terá uma participação especial em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3), o que pode acontecer até em uma cena pós-créditos. Isto esclareceria ainda mais os planos da Sony para a franquia.

Tom Hardy, obviamente, deve retornar como o protagonista de Venom 3. Ainda não se sabe se o diretor Andy Serkis voltará para comandar a sequência.

Mesmo dividindo a crítica e o público, Venom: Tempo de Carnificina (Venom 2) teve grande sucesso de bilheteria. Portanto, não é uma surpresa que Venom 3 esteja em desenvolvimento.

Ainda não há data de lançamento para Venom 3, da Sony.