Willem Dafoe estrela Rei Leão com Vikings, do diretor de A Bruxa; veja trailer

Robert Eggers, conhecido por A Bruxa e O Farol, vai lançar seu filme mais ambicioso em 2022. The Northman é baseado na lenda que inspirou Hamlet e, por consequência, O Rei Leão, e teve seu primeiro trailer lançado.

A prévia apresenta o protagonista Amleth, vivido por Alexander Skarsgård, cujo pai, o Rei Aurvandil (Ethan Hawke) é morto pelo tio, Fjolnir (Claes Bang). A mãe dele, a Rainha Gudrun, é capturada e Amleth consegue fugir, jurando vingança.

Continua depois da publicidade

Anos mais tarde ele retorna como um guerreiro a fim de cumprir a promessa de se vingar da morte do pai, salvar a mãe e matar o tio.

“É basicamente a história de Hamlet ou O Rei Leão, que originalmente era uma história nórdica, na qual o personagem Hamlet era chamado Amleth. Contamos isso da nossa forma”, disse o diretor Robert Eggers à EW.

“É uma saga Viking com magia, espadas e misticismo e todas as coisas que você espera dessas histórias”, acrescentou o diretor.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre The Northman

The Northman conta com um elenco estelar, com astros que já trabalharam com Robert Eggers previamente, como Anya Taylor-Joy e Willem Dafoe.

Além deles e dos nomes previamente citados, o elenco também traz Nicole Kidman, Ralph Ineson, Hafþór Júlíus Björnsson, Björk e Kate Dickie.

O roteiro é assinado por Robert Eggers e pelo poeta e romancista islandês, Sjón. Os dois foram apresentados por Björk em uma festa, dessa forma ela acabou conseguindo o papel no filme.

O pôster do filme também foi divulgado e mostra o personagem de Alexander Skarsgård com machados nas mãos com navios vikings ao fundo. Vale apontar que Alexander é irmão de Gustaf Skarsgård, que interpretou Floki em Vikings.

The Northman está previsto para 22 de abril de 2022, nos EUA. A data de lançamento no Brasil ainda não foi definida.