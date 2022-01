22 anos depois, filme fracassado de Morgan Freeman se destaca na Netflix

O streaming tem uma tendência de dar uma nova chance a filmes fracassados – incluindo até títulos mais antigos. Estrelado por Morgan Freeman, Sob Suspeita, que está no Amazon Prime Video no Brasil, está fazendo o maior sucesso na Netflix ao redor do mundo.

Após o lançamento em 2000, o filme caiu no esquecimento. Com direção de Stephen Hopkins, o longa é um remake de Cidadão Sob Custódia, produção francesa lançada em 1981.

Sem destaque prévio, o filme com Morgan Freeman conseguiu um pouco mais de US$ 1 milhão na época. Sob Suspeita teve apenas um lançamento limitado.

O que pode estar chamando atenção é que o suspense traz Morgan Freeman ao lado de Gene Hackman. A parceria em Hollywood foi aclamada por Os Imperdoáveis – longa de Clint Eastwood, de 1992, que está no HBO Max.

O Pop Culture afirma que Sob Suspeita conseguiu entrar no Top 10 da Netflix nos Estados Unidos, além de conseguir destaque mundial com a plataforma. No Brasil, como citado, o suspense está no Amazon Prime Video.

A história do filme com Morgan Freeman

Em Sob Suspeita, Gene Hackman vira o advogado Henry Hearst, que é ligado ao assassinato e estupro de uma jovem quando ele estava visitando Porto Rico. Morgan Freeman, enquanto isso, é um policial que investiga o suspeito.

O filme de ação e suspense basicamente responde se Hearst é ou não culpado pelo crime. É uma premissa até mesmo básica para o gênero.

O elenco tem ainda Thomas Jane e Monica Bellucci. O ator conhecido por O Justiceiro é o policial parceiro de Morgan Freeman, enquanto a atriz vira a esposa do personagem de Gene Hackman.

Para crítica e para o público, Sob Suspeita tem reações divididas. Os especialistas dão 49% no Rotten Tomatoes, enquanto os espectadores dão 48%.

Como mencionado, apesar de fazer sucesso ao redor do mundo na Netflix, Sob Suspeita, estrelado por Morgan Freeman, está no Amazon Prime Video no Brasil.