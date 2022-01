4 coisas que você precisa saber antes de assistir Matrix Resurrections no HBO Max

Matrix Resurrections (Matrix 4) está disponível no HBO Max a partir de 28 de janeiro. Muitos fãs de Keanu Reeves precisam lembrar detalhes importantes para assistir a nova história.

Por mais que mude um pouco a história, Matrix 4 acaba com uma continuação direta da trilogia criada pelas irmãs Wachowski em 1999. Com isso, o conceito básico apresentado no longa original e personagens clássicos retornam.

A história da saga Matrix, que nos apresentou personagens como Neo, Trinity, Morpheus e Agente Smith, começou com um filme que se destacou por seus efeitos especiais revolucionários, colocou as irmãs no radar de Hollywood e consagrou atores como Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Laurence Fishburne e Hugo Weaving.

A princípio, uma mulher desconhecida, que mais tarde conheceremos como Trinity, leva o hacker Neo a um submundo proibido no qual ele descobre uma verdade chocante: a vida que ele conhece é uma elaborada fraude de uma ciber inteligência maligna, pela qual Neo se junta ao lendário guerreiro Morpheus na batalha para destruir a ilusão que escraviza a humanidade. Assim, ele começa uma luta para permanecer vivo e escapar da Matrix.

Em Matrix Reloaded, Zion, a última cidade do mundo real, é sitiada pelo exército de máquinas. Poucas horas antes de 250 mil sentinelas destruírem o último enclave humano na Terra – e sua crescente resistência – Neo e Trinity decidem retornar à Matrix, com Morpheus, implantando seu arsenal de habilidades e armas extraordinárias contra as forças de repressão e exploração. Neo deve seguir o curso que escolheu se quiser salvar a humanidade do destino obscuro que assombra seus sonhos.

Para a conclusão da trilogia, sob a premissa de que “Tudo que tem um começo tem um fim”, as irmãs Wachowski apresentaram um explosivo capítulo final de Matrix Revolutions em que Neo, Morpheus e Trinity lutam para defender Zion contra o ataque das máquinas que escravizou a raça humana, enquanto Neo aprende mais sobre seus poderes heroicos e enfrenta as consequências da escolha feita no segundo filme.

E foi assim que a trilogia terminou em 2003, mas em 2021 voltou com um novo capítulo que dá sequência à história de Neo e Trinity após os eventos da trilogia original, agora sob a direção de Lana Wachowski e com Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nos papéis principais, na companhia de velhos conhecidos e novos personagens que se juntam à história.

Com isso, confira abaixo quatro coisas para saber antes de assistir Matrix Resurrections (Matrix 4).

Matrix 4 traz de novo a escolha das pílulas

Depois que uma trégua entre máquinas e humanos foi alcançada, Neo retoma sua vida como Thomas Anderson, que trabalha como desenvolvedor de videogames; aparentemente ele leva sua vida normalmente, apesar de sofrer constantes ataques de pânico e flashbacks que o fazem discernir entre o que é e o que não é real. Em um desses episódios, Neo terá que decidir se segue novamente o coelho branco e toma a pílula vermelha ou azul.

Os personagens de Matrix 4

Para este novo capítulo, Keanu Reeves permanece no papel do icônico “Neo”, assim como o personagem de “Trinity” é interpretado por Carrie-Anne Moss. Também estará presente Jada Pinkett Smith como “Niobe”, Lambert Wilson como “Merovíngio” e Daniel Bernhardt interpretando “Agente Johnson”. Juntando-se à história estão Yahya Abdul-Mateen II (Morpheus), Pryanka Chopra (Sati), Jonathan Groff (Smith), Eréndira Ibarra (Lexy), Jessica Henwick (Bugs) e Neil Patrick Harris (O Analista).

O Escolhido retorna

Após ser profetizado pelo Oráculo, Anderson foi escolhido para ser o único capaz de acabar com a guerra que estava acontecendo entre os humanos e as máquinas. Bem, quase 20 anos depois, essa ameaça está surgindo novamente, enquanto Neo aos poucos se lembra de quem ele era. Neo ainda será ‘O Escolhido’? Ou veremos um novo personagem capaz de acabar com essa guerra?

O amor entre Neo e Trinity

Depois de se sacrificarem para salvar a humanidade e ficarem livres da inteligência artificial, Neo e Trinity se reencontram, com o pequeno detalhe de que nenhum dos dois se lembra do outro. Mas, apesar disso, o sentimento fará com que eles se lembrem do que viveram e voltem juntos para a Matrix. Déjà vu.

Os filmes de Matrix estão no HBO Max. Matrix Resurrections (Matrix 4) fica disponível a partir de 28 de janeiro.