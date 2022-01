52 Anos depois de viver Hércules, Schwarzenegger retorna para a mitologia grega

Arnold Schwarzenegger interpretou o semideus grego em Hércules em Nova York, de 1970. Agora, 52 anos depois, ele retorna para a mitologia grega com um projeto misterioso.

Em publicação nas mídias sociais, o astro de O Exterminador do Futuro publicou uma foto dele caracterizado como Zeus. Vemos apenas escrito o nome do deus grego na imagem e acima o nome do astro.

Ele legendou a foto com apenas: “Chegando em fevereiro de 2022”, sem mais informações. Mas pode ser que isso sequer seja um filme.

Provavelmente trata-se de uma propaganda que será exibida no Super Bowl, tendo em visto que não há nome do estúdio no pôster e tampouco a menção de outros membros do elenco.

Além disso, caso Arnold Schwarzenegger estivesse gravando algo assim para Cinema ou TV, já saberíamos.

O Superbowl LVI acontecerá em 15 de fevereiro e tendo em vista a escala épica dos anúncios veiculados durante a partida, pode ser que Arnold Schwarzenegger esteja promovendo justamente isso.

Veja a publicação, abaixo.

Arnold Schwarzenegger sofre acidente de carro

Arnold Schwarzenegger sofreu um acidente de carro no dia 21 de janeiro de 2022. Ele, aparentemente, não ficou ferido, mas uma mulher que estava em outro carro foi hospitalizada.

Conforme diversas reportagens (via CBR), a batida ocorreu em Pacific Palisades, próximo à casa do astro de O Exterminador do Futuro.

Fotos mostram o carro de Arnold Schwarzenegger por cima de um Prius. Ele também aparece em algumas imagens, sem ferimentos.

Representante do corpo de bombeiros de Los Angeles informou que uma mulher foi levada ao hospital por uma ambulância, mas sem ter sofrido ferimentos que coloquem a vida dela em risco.

Ninguém foi preso e as autoridades determinaram que nenhuma das partes estava sob influência de drogas ou álcool.

Um representante de Arnold Schwarzenegger confirmou que o astro de O Exterminador do Futuro não sofreu ferimentos, acrescentando que ele conversou com as autoridades e a mulher ferida.