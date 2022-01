6 personagens que são perfeitas para Lady Gaga na Marvel

Nas últimas semanas, diversos sites publicaram boatos sobre a chegada de Lady Gaga ao MCU. Especulações indicam que a popstar será escalada no elenco de um dos vindouros filmes (ou séries) da Marvel. O que já se sabe é que Gaga tem o potencial para interpretar icônicas heroínas e vilãs dos quadrinhos.

Além de sua aclamada carreira musical, Lady Gaga tem se destacado por suas performances no cinema. Após Nasce Uma Estrela – filme que rendeu à artista seu primeiro Oscar – Gaga deu um show em Casa Gucci.

Por sua atuação como Patrizia Reggiani, Gaga foi indicada ao Globo de Ouro e a outras importantes premiações da indústria do entretenimento. Na TV, ela é conhecida principalmente por sua performance como a Condessa na 5ª temporada de American Horror Story.

Listamos abaixo 6 personagens que Lady Gaga pode interpretar no MCU; entre poderosas mutantes, heroínas e vilãs.

Emma Frost – Rainha Branca

Nas especulações dos fãs sobre a chegada de Lady Gaga ao MCU, Emma Frost é um dos nomes mais citados. A poderosa mutante telepata já foi interpretada por January Jones em X-Men: Primeira Classe, e pode ganhar uma importância ainda maior com Gaga no papel.

Conhecida como a Rainha Branca, Emma Frost é introduzida originalmente como uma vilã, ligada ao sinistro Clube do Inferno. Eventualmente, ela começa a trabalhar com os X-Men e se torna uma integrante valiosa da comunidade mutante.

Como a chegada oficial dos mutantes no MCU ainda deve demorar, o projeto pode ser perfeito para a introdução de Gaga na Marvel, já que oferece um bom tempo de preparação para a atriz. Afinal de contas, fãs de Lady Gaga sabem que a atriz adora “entrar de cabeça” em suas personagens.

Sue Storm – Mulher Invisível

Uma das personagens mais importantes a serem introduzidas no futuro do MCU é Sue Storm, a Mulher Invisível. Como uma das integrantes originais do Quarteto Fantástico, a heroína deve desempenhar um papel crucial nas próximas fases do MCU.

Como a alcunha já indica, Sue Storm tem o poder da invisibilidade – além da criação de campos de força. Essas habilidades tornam a personagem uma integrante valiosa da equipe original da Marvel. Em vários arcos das HQs, a heroína também aparece como líder do Quarteto.

Se a Marvel realmente oferecer o papel de Sue Storm para Lady Gaga, a atriz terá mais uma vez a oportunidade de interpretar uma mulher poderosa em uma indústria dominada pela presença masculina, como aconteceu em Casa Gucci. Anteriormente, a Mulher Invisível já foi interpretada por Jessica Alba e Kate Mara.

Clea

Lady Gaga seria uma escolha interessante para o papel de Clea, uma poderosa feiticeira da Marvel e interesse amoroso do Doutor Estranho. Clea vem da Dimensão Sombria, e tem um inusitado parentesco com Dormammu, o vilão do primeiro filme solo do herói.

Rumores não confirmados indicam que Clea fará parte de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, mas que sua intérprete ainda não foi escolhida. Nas HQs, Clea é quase tão poderosa quanto o Doutor Estranho.

Junto com Benedict Cumberbatch, Lady Gaga formaria um dos casais mais incríveis do MCU. Mas nem só de romance vive Clea: a personagem tem suas próprias ambições, e chega a liderar uma rebelião na Dimensão Sombria das HQs, tudo para tomar o controle do reino.

Abigail Brand

Comparada a outras personagens desta lista, Abigail Brand é pouco conhecida – mas representa uma opção intrigante para Lady Gaga. A personagem é uma mutante com a habilidade de lançar fogo pelas mãos, mas cujo verdadeiro poder vai muito além de sua mutação.

Abigail é mais conhecida por ser a líder da SWORD, a versão intergaláctica da SHIELD (introduzida no MCU na Fase 4). A personagem é basicamente uma versão ainda mais durona e impiedosa de Nick Fury, disposta a tudo para manter a Terra segura.

A moralidade questionável de Abigail Brand daria a Lady Gaga uma personagem fascinante, além de estabelecer a atriz como uma figura importantíssima no MCU. Vale lembrar que a SWORD terá um papel essencial no futuro da franquia, graças a séries como Invasão Secreta e o próximo filme da Capitã Marvel.

Melissa Gold – Soprano

Outro papel interessante para Lady Gaga no MCU é o de Melissa Gold, mais conhecida como Soprano. A mutante foi introduzida originalmente com a alcunha de Mimi Gritadora, mas assumiu o nome de Soprano após se juntar à equipe dos Thunderbolts.

Como o nome indica, os poderes de Soprano estão na voz da personagem. Ela tem a habilidade de criar vários tipos de vibração sonora – de canções belíssimas a gritos estridentes. A mutante também consegue influenciar, e até certo ponto controlar, outras pessoas com sua voz.

Ou seja: Gaga pode ter a oportunidade de soltar a voz como Soprano no MCU. Além de referenciar a carreira musical da popstar, a personagem oferece a possibilidade de incluir Lady Gaga na trilha sonora do MCU.

Lylla – A Lontra

Se o desejo de Lady Gaga é se envolver no MCU em um papel menor, sem assinar um duradouro contrato com a Marvel, a personagem Lylla é uma boa opção. Introduzida nas HQs dos Guardiões da Galáxia, a lontra é a pretendente do guaxinim Rocket.

Assim como Rocket, ela conseguiu sua inteligência humana após ser vítima de várias experiências científicas. Como as origens do guaxinim devem ser expostas em Guardiões da Galáxia, Lylla tem tudo para aparecer no filme.

Rocket é dublado por Bradley Cooper, e a escalação de Lady Gaga como Lylla representaria mais uma parceria entre os atores no cinema. Vale lembrar que Gaga contracena com Bradley Cooper em Nasce Uma Estrela – filme em que provou ter uma química invejável com o astro. Na verdade, rumores já haviam indicado sua escalação como a paixão de Rocket.

