A Lenda do Cavaleiro Verde: Veja o final original de Gawain no Prime Video

Alerta de spoilers

O Cavaleiro Verde termina com um mistério no filme do Amazon Prime Video. Gawain, o personagem de Dev Patel, é morto ou não pela lendária figura do título?

Muitos imaginam que sim pela última frase falada pelo Cavaleiro Verde. O personagem quer devolver “o belo golpe” que foi feito por Gawain no começo da trama.

Para Vanity Fair, o diretor David Lowery respondeu sobre o mistério. Após os espectadores verem o personagem fugindo, em uma sequência que foi na verdade uma visão, o protagonista parece certo em encarar o seu destino.

Inicialmente, O Cavaleiro Verde tinha um final definitivo. O cineasta indicou que o lendário ser cortaria a cabeça do personagem de Dev Patel.

“Se as pessoas fossem assistir um filme que termina com a execução de Dev Patel, elas possivelmente sairiam diferentes do cinema do que com o sentimento do final ambíguo”, contou Lowery, admitindo ter escrito um fim definitivo para o longa do Amazon Prime Video.

Se no cinema esse seria o fim, O Cavaleiro Verde tem outro desfecho quando se trata do poema original que inspirou o longa.

O final original do poema de O Cavaleiro Verde

O filme do Amazon Prime Video é inspirado pelo poema do século 14 Sir Gawain e o Cavaleiro Verde. A história contada é basicamente a mesma do longa com Dev Patel.

Gawain é um jovem cavaleiro que busca uma grande história. Mesmo com escolhas duvidosas, isso o leva até o Cavaleiro Verde.

No poema, porém, há uma diferença grande para o final. Gawain também aceita a morte após perceber que tomou atitudes de pouca honra – e que possivelmente continuaria tomando elas.

Mas, ao aprender a lição, o protagonista é poupado. Ao mesmo tempo, vale dizer, o Gawain do poema tem um pouco mais de honra que o de Dev Patel, o que pode influenciar bastante o fim de cada uma das versões.

De qualquer forma, os dois finais possíveis para essa história foram feitos – mesmo que um não tenha sido completamente mostrado.

O Cavaleiro Verde está disponível no Amazon Prime Video.