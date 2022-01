Aclamado e polêmico, Spencer pode levar Kristen Stewart ao Oscar

Aclamado e polêmico, Spencer chegou aos cinemas do Brasil. O longa-metragem pode levar Kristen Stewart ao Oscar.

Kristen Stewart é mais conhecida por seu trabalho em Crepúsculo, saga que levantou dúvidas de parte do público sobre a sua capacidade como atriz.

Continua depois da publicidade

Mas assim como o colega e ex-namorado Robert Pattinson, a estrela realmente mostrou o seu talento nos últimos anos, o que é ainda mais evidenciado por Spencer.

Em Spencer, os fãs conhecem um lado pouco visto da Princesa Diana, que vive problemas em seu casamento com o Príncipe Charles.

Para piorar, ela ainda precisa lidar com as atenções da mídia e com a pressão por parte da família de seu marido.

Em meio às tantas situações delicadas, Princesa Diana faz o possível para manter as boas aparências. Mas logo as coisas começam a desmoronar ainda mais.

Spencer é dirigido por Pablo Larrain, conhecido por Jackie. Já o roteiro teve desenvolvimento de Steven Knight, que é o criador da popular série Peaky Blinders.

Grande atuação de Kristen Stewart

O grande destaque de Spencer é a atuação de Kristen Stewart, que vive uma versão desconfortável e assombrada da Princesa Diana.

A atriz está no meio de uma grande campanha para o Oscar, e embora a sua jornada tenha apresentado alguns problemas, ainda é possível que ela receba ao menos uma indicação como Melhor Atriz.

Apesar da aclamação, Spencer também é considerado muito polêmico. Algumas pessoas não gostaram da representação da Princesa Diana, com uma parte dos internautas atacando o longa nas redes sociais.

Controvérsias à parte, Spencer pode ser um pouco lento para muitos espectadores, mas ainda vale a pena ser assistido, principalmente por causa do trabalho comovente de Kristen Stewart.

A atriz mostra como evoluiu desde os tempos de Crepúsculo, e os fãs estão na torcida para que ela tenha algum reconhecimento no Oscar.

Com Kristen Stewart, Spencer está em exibição nos cinemas.