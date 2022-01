Além de Uma Ladra Sem Limites, Melissa McCarthy tem outro filme hilário na Netflix

Quando se fala em Melissa McCarthy, os fãs já imaginam um filme engraçado. A Netflix, nesse caso, está se dando bem com dois títulos da atriz: Uma Ladra Sem Limites e A Chefa.

Como se sabe, Uma Ladra Sem Limites faz grande sucesso no serviço no Brasil. No começo de janeiro, a comédia consegue estar no Top 10 de filmes.

Fãs que adoram a atriz e a comédia dela podem assistir A Chefa. Lançado em 2016, o filme que também é de humor faz sucesso mundial na Netflix, ficando entre os 100 mais assistidos do momento – conforme o FlixPatrol.

Bem como uma trama engraçada, o elenco ainda traz nomes conhecidos do público brasileiro, como acontece em Uma Ladra Sem Limites – em que Melissa McCarthy atua ao lado de Jason Bateman, conhecido por Ozark.

A Chefa também se destaca com o humor de Melissa McCarthy na Netflix

Em A Chefa, Melissa McCarthy aparece como uma executiva que já passou pelos dias de glória. Atualmente, a personagem dela está falida e tenta dar a volta por cima.

No melhor estilo das personagens da atriz, o filme que está na Netflix mostra os planos mirabolantes para executiva conseguir realizar o objetivo dela. O único problema dela é a concorrência.

O elenco de A Chefa traz dois nomes famosos com Melissa McCarthy. Kristen Bell e Peter Dinklage estão na comédia.

A atriz é mais conhecida por The Good Place. Enquanto isso, Peter Dinklage é mais lembrado como o Tyrion de Game of Thrones.

A Chefa também é mais uma parceria da estrela com o marido Ben Falcone. Ele fica na direção.

Uma Ladra Sem Limites e A Chefa, filmes com Melissa McCarthy, estão disponíveis na Netflix.