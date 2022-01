Andrew Garfield mentiu até para Emma Stone sobre Homem-Aranha 3

Andrew Garfield mentiu até mesmo para a ex-namorada, Emma Stone, sobre a sua participação em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3). Eles trabalharam juntos em O Espetacular Homem-Aranha e em sua continuação.

“Emma me mandou algumas mensagens, perguntando se eu estaria neste novo Homem-Aranha. Eu tive que dizer que não sabia do que ela estava falando”, disse Andrew Garfield no podcast Happy Sad Confused recentemente.

“Ela ficou insistindo para que eu dissesse”, continuou o ator.

“Eu só dizia que honestamente não sabia de nada. Eu continuei mentindo, até mesmo para ela. Foi hilário.”

Ator guardou o segredo até o fim

Andrew Garfield guardou o segredo até o fim, admitindo que Emma Stone só descobriu a verdade quando assistiu Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) no cinema.

“Ela assistiu e disse: ‘Você é um idiota!'”, brincou o ator.

Andrew Garfield e Emma Stone tiveram um relacionamento de alguns anos depois que se conheceram nos bastidores de O Espetacular Homem-Aranha. Mesmo quando terminaram o namoro, eles permaneceram grandes amigos.

Atualmente, os fãs criam campanha para que Andrew Garfield retorne como a sua versão de Homem-Aranha em uma nova produção. A Sony, no entanto, ainda não deu sinal de quando ou se o ator retornará ao papel.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3), da Marvel, está em cartaz nos cinemas.

