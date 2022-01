Andrew Garfield merece ganhar um Oscar em 2022

Mais conhecido por interpretar o Homem-Aranha em filmes da Sony – e mais recentemente em Sem Volta Para Casa – Andrew Garfield conta com outras performances de sucesso em sua carreira. Uma das mais elogiadas acontece no filme Tick, Tick… Boom!, um drama musical que conquistou a crítica especializada na Netflix. Pelo projeto, Garfield merece ganhar o Oscar em 2022, e o site CBR explica o motivo.

“Prestes a completar 30 anos, um compositor promissor lida com o amor, a amizade e a pressão para criar algo incrível antes que o tempo acabe”, afirma a sinopse de Tick, Tick… Boom! na Netflix.

O longa aborda de maneira musical a história do dramaturgo americano Jonathan Larson – considerado um dos mais influentes de todos os tempos – e da criação da peça Rent.

Por sua performance como Larson, Andrew Garfield já foi indicado ao Globo de Ouro de Melhor Ator, e tem tudo para ser lembrado também no Oscar.

Por que Andrew Garfield merece ganhar o Oscar em 2022?

Andrew Garfield se estabeleceu como um ator de alto calibre desde o início de sua carreira. Em sua estreia nas telonas, com o filme Rapaz A, o astro ganhou seu primeiro prêmio BAFTA, o mais importante do cinema britânico.

O sucesso imediato promoveu a escalação do ator em Leões e Cordeiros, produzido por Robert Redford e lançado em 2007. No longa, Garfield contracenou com estrelas como Meryl Streep, Tom Cruise e o próprio Redford.

A inegável vocação do ator foi percebida pelas pessoas certas, e pouco tempo depois, Andrew Garfield entrou para o elenco de A Rede Social.

No filme de David Fincher, sobre a criação do Facebook e a trajetória de Mark Zuckerberg, Garfield interpretou o brasileiro Eduardo Saverin, em uma performance que tornou o ator famoso no mundo inteiro.

“A atuação de Andrew Garfield como o amigo-tornado-inimigo de Mark Zuckerberg cria um equilíbrio perfeito para a performance de Jesse Eisenberg como o criador do Facebook”, explica o site CBR.

Curiosamente, Garfield não foi indicado ao Oscar por A Rede Social. Na verdade, o ator só foi lembrado pela premiação em 2017, pelo filme Até o Último Homem.

Por sua performance no longa de Mel Gibson, Garfield foi indicado ao Oscar de Melhor Ator, mas perdeu para Casey Affleck, de Manchester à Beira-Mar.

Mas o papel mais conhecido de Andrew Garfield, sem sombra de dúvidas, é o de Peter Parker em O Espetacular Homem-Aranha.

O ator retornou recentemente à pele do Homem-Aranha no filme Sem Volta Para Casa, e conquistou mais uma vez fãs no mundo inteiro.

Andrew Garfield em Tick, Tick… Boom!

Em Tick, Tick… Boom!, Andrew Garfield finalmente tem a oportunidade de mostrar sua versatilidade em uma performance que captura de maneira perfeita a essência de Jonathan Larson.

“A energia dele é completamente cativante, seja ela frenética, obsessiva, sensível ou adorável. É de longe o melhor trabalho dele, e também uma das atuações mais memoráveis de 2021”, comenta o site CBR.

Andrew Garfield não mostra apenas suas habilidades dramáticas, mas também canta, dança e toca piano. Ninguém precisa ser um fã de musicais para apreciar o alcance da atuação do astro em Tick, Tick… Boom!.

Ou seja, em 2022, Andrew Garfield merece ganhar o maior reconhecimento possível por sua performance: o Oscar de Melhor Ator.

Tick, Tick… Boom! está disponível na Netflix. Já Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa continua em cartaz nos cinemas brasileiros. O filme deve chegar em breve ao catálogo do Disney+, clique aqui para assinar a plataforma.