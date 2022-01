Andrew Garfield teve desafio para usar traje original do Homem-Aranha

Vestir roupas velhas nem sempre é uma boa ideia para a auto-estima, visto que muitas vezes elas tornam-se pequenas quando saímos de forma. Andrew Garfield passou pelo mesmo para interpretar Peter Parker novamente em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa.

Aproximadamente sete anos após ele estrelar O Espetacular Homem-Aranha 2, ele retornou para um filme da Marvel e precisou treinar para entrar no velho uniforme.

“Ele ainda cabe”, disse o ator ao ser perguntado se usa o mesmo traje em entrevista no podcast Happy Sad Confused.

“Eu tinha que entrar em forma”, acrescentou Garfield. “Eu tive que trabalhar nisso com meu treinador. Eu estava muito nervoso com isso. Eu estava muito nervoso. Eu estava tipo, ninguém quer ver um cara velho e gordo em uma fantasia de Homem-Aranha”.

No fim deu tudo certo e muitos fãs amaram a participação dele no filme com Tom Holland. De fato, alguns amaram tanto que passaram a pedir por um Espetacular Homem-Aranha 3, o que é bem improvável de acontecer.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa está em cartaz nos cinemas

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, traz Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon. O elenco tem ainda Jamie Foxx como Electro, Alfred Molina sendo Doutor Octopus e Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho.

Willem Dafoe volta como o Duende Verde para liderar um grupo de vilões do multiverso. O vilão foi o principal do primeiro Homem-Aranha com Tobey Maguire. O Doutor Octopus de Molina também é dessa mesma trilogia, enquanto o Electro de Foxx é dos filmes do Peter Parker de Andrew Garfield.

A direção do filme é de Jon Watts.

“Pela primeira vez na história cinematográfica do Homem-Aranha, nosso herói amigo da vizinhança é desmascarado e não consegue mais separar sua vida normal dos grandes riscos de ser um super-herói.”

“Quando ele pede ajuda ao Doutor Estranho, os riscos se tornam ainda mais perigosos, e o forçam a descobrir o que realmente significa ser o Homem-Aranha”, diz a sinopse do filme.

