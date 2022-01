Após 3 anos, fãs da Marvel encontram novo erro em Vingadores: Ultimato

Os espectadores da Marvel voltaram a apontar um erro na batalha final de Vingadores: Ultimato. Dessa vez, o furo no MCU estaria com o Senhor das Estrelas, interpretado por Chris Pratt.

A batalha final envolveu praticamente todos personagens das primeiras fases do MCU. Em determinado momento, os heróis que conseguiam voar são vistos indo em direção ao exército de Thanos.

Continua depois da publicidade

No espaço, o Senhor das Estrelas consegue voar com pouca propulsão. Mas, aqui a batalha acontece na Terra e o herói da Marvel é visto voando com apoio apenas nos pés.

Enquanto isso, o restante dos personagens, como pode ser visto, conta com propulsão também nas costas ou nas mãos.

Claro que é um erro menor. Mas, como fãs da Marvel notaram, a batalha final de Vingadores: Ultimato conta com um número considerável de enganos nos efeitos especiais.

Confira abaixo.

Tom Holland errou em cena de Vingadores: Ultimato

Em uma entrevista para o Rotten Tomatoes, Tom Holland revelou que acidentalmente estragou o momento épico de Vingadores: Ultimato em que o Capitão América diz “Vingadores, Avante!”, porque ele estava muito longe de Chris Evans para ouvir o que estava sendo dito.

De maneira constrangedora, o ator começou a correr quando ainda não era o momento certo.

“Eu adoro a cena de Vingadores: Ultimato em que o Capitão América diz ‘Vingadores, Avante!’, mas Chris Evans estava muito longe de mim, e havia sido dito para correr assim que ele gritasse.”

“Eu estava muito longe para ouvir ele direito. Então quando ele disse ‘Vingadores’, eu comecei a correr. Eu corri sozinho. Tive que me virar e voltar para pedir desculpas, porque tinha entendido errado.”

Vingadores: Ultimato está disponível no Disney+. Enquanto isso, Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa está nos cinemas.

Clique aqui para assinar o Disney+ e assistir às produções da Marvel (exceto os filmes do Homem-Aranha).