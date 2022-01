Após gafe com Emma Watson, reunião de Harry Potter tem mais um erro vergonhoso

A reunião de Harry Potter, intitulada Retorno a Hogwarts, conta com uma gafe envolvendo Emma Watson (confira aqui) e os fãs perceberam que esse não é o único deslize cometido pelo especial.

James Phelps e Oliver Phelps interpretaram, respectivamente, Fred e George Weasley nos filmes do bruxinho. No momento em que aparecem no especial do HBO Max, os nomes deles foram invertidos.

James foi creditado como Oliver e vice-versa e o próprio Oliver percebeu a gafe, fazendo um breve comentário no Instagram, junto de uma foto da reunião de Harry Potter.

“Acho que depois de todas aquelas pegadinhas ao longo dos anos, alguém decidiu se vingar. Foi fantástico fazer parte da reunião da HP . Espero que todos tenham gostado”, brincou o ator na legenda da foto.

Os fãs, naturalmente, também perceberam isso e vários comentaram a gafe. Pelo jeito, a pós-produção não foi tão atenta.

