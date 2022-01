Após ir para o pornô, ex-Disney é eleita pela segunda vez atriz do ano

Em 2019, Maitland Ward tomou uma posição ousada ao trocar a atuação pelo pornô. Três anos depois, a ex-Disney e conhecida por As Branquelas foi eleita pela segunda vez a atriz do ano na indústria de filmes adultos.

O Daily Star revelou que a ex-atriz da Disney foi colocada como a melhor do pornô em 2021 pela empresa XCritic. O jornal diz ainda que a famosa é uma das mais concorridas dessa indústria.

O motivo seria justamente a aparição da artista em trabalhos em Hollywood. Na Disney, Maitland Ward apareceu em O Mundo é dos Jovens.

Nesse prêmio da indústria pornô, Maitland Ward venceu o seu primeiro com o filme Muse. Agora, voltou a ganhar com a continuação Muse 2.

Ao mesmo tempo, ex-Disney prepara série de comédia

Após o sucesso na indústria do pornô, a atriz ex-Disney também terá outro trabalho na atuação. Maitland Ward deve estrelar uma série de comédia

O The Blast afirma que a atriz será a protagonista de The Big Time. Na trama, Maitland Ward é uma estrela pornô que ajuda um estúdio de Hollywood à beira da falência.

A própria atriz se pronunciou e confirmou a comédia. A ex-Disney também destacou que a série não terá conteúdo adulto.

“The Big Time mostrará a luminosa Maitland Ward, também produtora da série, como uma estrela mundialmente famosa do cinema adulto que tenta salvar um estúdio à beira do colapso”, afirma o comunicado.

Não há informações de quando The Big Time chega.