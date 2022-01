Aquaman 2 e Avatar 2 causam discussão entre os fãs

Os fãs do cinema estão em uma discussão sobre Aquaman 2 (Aquaman and the Lost Kingdom) e Avatar 2. O motivo é simples: os longas da DC e agora Disney (o longa era da Fox antes) estão com o mesmo dia de lançamento.

Por enquanto, Aquaman 2 e Avatar 2 chegam nos cinemas em 15 de dezembro de 2022. Enquanto o filme da DC com Jason Momoa é mais recente, o longa criado por James Cameron é uma aguardada sequência que chega depois de 13 anos do original.

Além disso, DC e Disney devem fazer grandes esforços para divulgação. Com isso, cria-se a dúvida de muitos espectadores: qual filme deve ser visto primeiro, Avatar 2 ou Aquaman 2?

Fãs que escolhem Avatar 2 citam alguns motivos, até ligados com o filme da DC. Entre eles, a escalação de Amber Heard em Aquaman 2 (por conta do divórcio polêmico com Johnny Depp) e toda polêmica que acontece entre executivos da Warner Bros (acusados por atores como Ray Fisher, de Liga da Justiça, de ignorarem comportamentos abusivos do diretor Joss Whedon).

“Parece que Avatar 2 vai ser o maior filme do ano porque Amber Heard está em Aquaman 2”, afirmou um nas redes sociais.

“Minha alma inteira é por Avatar 2. Aquaman 2, enquanto ter aqueles executivos da WB, não muito”, comentou mais uma.

Outros acham que a sequência de Avatar 2 demorou para sair, o que fez com que o público perdesse o interesse.

“Vou dizer isso. Não tenho mais tanto interesse em Avatar 2. Vou com certeza ver Aquaman 2 antes”, apontou outro fã.

Apesar da discussão, é esperado que um dos filmes mude de data. Uma concorrência como essa pode ser prejudicial para os dois lados.

Nos cinemas, Jason Momoa retorna em Aquaman 2

Jason Momoa, Patrick Wilson e Amber Heard retornam para Aquaman 2. Dolph Lundgren e Yahya Abdul-Mateen II também foram confirmados no elenco.

O diretor James Wan previamente descreveu o segundo filme como “um pouco mais sério” que o anterior. Ele disse, durante o DC FanDome, que a sequência “é mais relevante para o mundo em que vivemos hoje em dia”.

Jason Momoa, que vive o personagem titular, chegou a dizer que trabalhou no roteiro dessa continuação, junto do roteirista David Leslie Johnson-McGoldrick.

“Depois que terminamos o primeiro, fui com meu parceiro de redação, sonhamos com o segundo, entramos e lançamos a ideia”, disse Momoa durante uma participação no The Drew Barrymore Show. “A melhor coisa que posso falar é que eu amo tanto isso que participei de sua escrita. E então, nós fizemos o primeiro tratamento e então James e nosso escritor original David terminaram”.

“Todos os nossos corações estão nisso”, acrescentou Momoa. “Em vez de apenas pegar um roteiro e fazer isso, você está 100% encorajado pelo seu diretor e co-escritores. Isso é empolgante para mim e estou animado para começar as filmagens”.

Aquaman 2 (ou Aquaman and The Lost Kingdom), da DC, chegará aos cinemas em 15 de dezembro de 2022. A mesma data é de Avatar 2.