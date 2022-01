As Agentes 355: Filme lançado nesta quinta é baseado em incrível história real

Fãs de ação podem comemorar: o filme As Agentes 355 já está em cartaz nos cinemas brasileiros. Protagonizado por grandes estrelas de Hollywood – como Jessica Chastain e Lupita Nyong’o – o filme tem tudo para conquistar a audiência com uma trama eletrizante, baseada em uma incrível história real.

As Agentes 355, lançado no Brasil pela Diamond Films, é uma produção de Simon Kinberg, roteirista de vários filmes dos X-Men e produtor de longas como Deadpool e Perdido em Marte.

Continua depois da publicidade

Nos Estados Unidos, o longa chegou aos cinemas no início de janeiro, onde fez sucesso com o público mas dividiu a opinião da crítica especializada.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, o elenco e a história real de As Agentes 355; confira.

A trama de As Agentes 355

As Agentes 355 acompanha a história de cinco mulheres que têm (ou tiveram) relação com os serviços secretos dos seus países – Alemanha, China, Colômbia, Estados Unidos e Inglaterra.

Elas se juntam em uma missão perigosa contra um inimigo invisível, com o potencial para causar destruição sem precedentes.

A história começa quando uma arma ultrassecreta cai nas mãos de um grupo de mercenários que ameaçam o mundo.

Nesse cenário complicado, a agente da CIA Mace Brown terá que unir forças com a espiã alemã Marie; a ex-membro do MI6, especialista em computadores, Khadijah; a psicóloga Graciela, e com Lin Mi Sheng, uma mulher misteriosa que esconde um grande segredo.

“Esse grupo de mulheres fará qualquer coisa para proteger o mundo, mesmo que isso custe suas vidas”, afirma a sinopse oficial do longa.

A história real de As Agentes 355

As Agentes 355 tira seu título da identidade enigmática da espiã conhecida apenas pelo codinome 355 – descrita como o último mistério remanescente da Revolução Americana.

Essa mulher da vida real desempenhou um papel central no “Culper Spy Ring”, grupo de espiões ativo durante a revolução, liderado por George Washington, que ajudou a transmitir informações vitais sobre os movimentos das tropas britânicas para os generais americanos.

Os números usados para se referenciar a um espião (ou espiã, no caso) eram parte de um sistema desenvolvido para manter todos os nomes e locais dessas agentes americanas em segredo.

Essa estratégia funcionou tão bem, que centenas de anos depois, o nome da mulher 355 permanece desconhecido.

“O título é muito importante porque há tantas mulheres que trabalharam incansavelmente nos bastidores, independentemente da área, e que nunca foram reconhecidas”, afirmou Jessica Chastain.

Estrelas da Marvel no elenco de As Agentes 355

O elenco de As Agentes 355 é formado por algumas das atrizes mais icônicas da atualidade, conhecidas por performances aclamadas no cinema e TV.

Jessica Chastain, de filmes como A Grande Jogada, Histórias Cruzadas e X-Men: Fênix Negra, interpreta a protagonista Mason ‘Mace’ Browne, uma competente agente da CIA.

Penélope Cruz (Vicky Cristina Barcelona, Nine, Volver) vive Graciela Rivera, uma psicóloga e agente da DNI.

Diane Kruger, de Bastardos Inglórios, é Marie Schmidt, uma agente alemã da BND e antiga rival de Mace.

Lupita Nyong’o, a Nakia de Pantera Negra, interpreta a ex-agente do MI6 Khadijah Adiyeme, especialista em computadores.

O elenco principal do longa é completado pela atriz chinesa Fan Bingbing (X-Men: Dias de um Futuro Esquecido) no papel da misteriosa Lin Mi Sheng.

Quem também está em As Agentes 355 é Sebastian Stan, o Soldado Invernal do MCU. O ator interpreta Nick Fowler, um colega de Mace na CIA.

As Agentes 355 conta também com Édgar Ramírez (American Crime Story), Emilio Insolera, Jason Wong e Leo Staar no elenco.

Estreia e trailer de As Agentes 355

As Agentes 355 já está em cartaz nos cinemas brasileiros. A estreia do longa no Brasil acontece em 20 de janeiro de 2022.

Veja abaixo o trailer legendado de As Agentes 355.