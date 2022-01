As Agentes 355: Nota no Rotten Tomatoes surpreende público

As Agentes 355 surpreendeu os espectadores com a nota do Rotten Tomatoes. A crítica deu apenas 26% para o público de ação liderado por Jessica Chastain, Penélope Cruz e Lupita Nyong’o.

O motivo da surpresa é que o público está tendo uma reação completamente diferente. Os espectadores estão adorando As Agentes 355, como também mostra o site.

Continua depois da publicidade

No Rotten Tomatoes, a nota dos espectadores é de 85%. Os resumos dos dois grupos podem até apontar as diferentes percepções sobre o longa de espionagem.

“Tem um elenco estelar e conceito progressivo, mas As Agentes 355 desperdiça tudo em uma história esquecível, contada de forma inexplicável”, diz a crítica.

Enquanto isso, o público vê o filme de Jessica Chastain como uma opção divertida.

“Um ótimo elenco e muita ação faz As Agentes 355 uma opção sólida para os fãs procurando por um thriller divertido”, afirma o texto.

Mais sobre o filme As Agentes 355

As Agentes 355 é descrito como um filme internacional de espionagem. O elenco, inclusive, faz justiça a essa definição ao representar diferentes países na história.

No filme cheio de ação e adrenalina, cinco mulheres que têm ou tiveram relação com os serviços secretos dos seus países – Alemanha, China, Colômbia, Estados Unidos e Inglaterra – precisam se unir em uma missão para deter um inimigo invisível.

Quando uma arma ultrassecreta cai nas mãos de um grupo de mercenários que ameaçam o mundo, a agente da CIA Mace Brown (Jessica Chastain) terá que unir forças para uma missão letal com a agente alemã Marie (Diane Kruger); a ex-membro do MI6, especialista em computadores, Khadijah (Lupita Nyong’o); a psicóloga Graciela (Penélope Cruz), e com Lin Mi Sheng (Bingbing Fan), uma mulher misteriosa que está rastreando todos os seus movimentos. Esse grupo de mulheres fará qualquer coisa para proteger o mundo, mesmo que isso custe suas vidas.

O elenco do filme ainda tem nomes como Sebastian Stan, o Soldado Invernal dos filmes da Marvel, e Edgar Ramírez, de Jungle Cruise.

As Agentes 355 é dirigido por Simon Kinberg (roteirista, diretor e produtor de X-Men: Fênix Negra, produtor de Deadpool e Perdido em Marte e roteirista e produtor dos filmes X-Men).

As Agentes 355 está em cartaz nos cinemas.