As Agentes 355: Onde assistir o filme com Penélope Cruz e Lupita Nyong’o

O aguardado filme de espionagem As Agentes 355 estreia em 20 de janeiro no Brasil. O longa estrelado por Penélope Cruz, Lupita Nyong’o e Jessica Chastain fica exclusivamente nos cinemas.

O projeto é mais um daqueles que sofreu por conta da pandemia do coronavírus. Após um desenvolvimento maior, enfim consegue ser lançado nos cinemas.

Como fica exclusivamente em cartaz, os fãs devem lembrar de alguns cuidados para assistir o filme de espionagem. Máscara, álcool em gel e distanciamento ainda são importantes.

Espectadores também devem lembrar do comprovante de vacinação. As Agentes 355 deve atrair o público, ainda mais com o mencionado elenco principal, que tem os nomes de Jessica Chastain, Penélope Cruz, Lupita Nyong’o, Diane Kruger e Bingbing Fan.

Confira abaixo um trailer de As Agentes 355.

Mais sobre o filme As Agentes 355

As Agentes 355 é descrito como um filme internacional de espionagem. O elenco, inclusive, faz justiça a essa definição ao representar diferentes países na história.

No filme cheio de ação e adrenalina, cinco mulheres que têm ou tiveram relação com os serviços secretos dos seus países – Alemanha, China, Colômbia, Estados Unidos e Inglaterra – precisam se unir em uma missão para deter um inimigo invisível.

Quando uma arma ultrassecreta cai nas mãos de um grupo de mercenários que ameaçam o mundo, a agente da CIA Mace Brown (Jessica Chastain) terá que unir forças para uma missão letal com a agente alemã Marie (Diane Kruger); a ex-membro do MI6, especialista em computadores, Khadijah (Lupita Nyong’o); a psicóloga Graciela (Penélope Cruz), e com Lin Mi Sheng (Bingbing Fan), uma mulher misteriosa que está rastreando todos os seus movimentos. Esse grupo de mulheres fará qualquer coisa para proteger o mundo, mesmo que isso custe suas vidas.

O elenco do filme ainda tem nomes como Sebastian Stan, o Soldado Invernal dos filmes da Marvel, e Edgar Ramírez, de Jungle Cruise.

As Agentes 355 é dirigido por Simon Kinberg (roteirista, diretor e produtor de X-Men: Fênix Negra, produtor de Deadpool e Perdido em Marte e roteirista e produtor dos filmes X-Men).

Como mencionado, As Agentes 355 chega exclusivamente nos cinemas em 20 de janeiro.