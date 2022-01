Assustador filme de terror psicológico está agradando na Netflix

Recém chegado na Netflix, um assustador filme espanhol está tirando o sono dos espectadores brasileiros. Trata-se de O Páramo, uma claustrofóbica história ambientada no século XIX. O filme faz um ótimo trabalho ao misturar elementos sobrenaturais com os dramas da época, e é ancorado por poderosas atuações.

O Páramo – que também pode ser encontrado com os títulos The Wasteland e The Beast – foi lançado originalmente no Festival de Cinema de Sitges, onde recebeu críticas positivas da imprensa especializada.

Para quem não sabe, o termo “Páramo” significa uma planície solitária, deserta, assim como o cenário do filme na Netflix.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, elenco e recepção crítica de O Páramo na Netflix; veja.

De que fala a trama de O Páramo?

“No século 19, uma família isolada do mundo recebe a visita de um ser maligno que se nutre de medo. Será que o pequeno Diego pode salvar sua mãe dessa nova ameaça?”, afirma a sinopse de O Páramo na Netflix.

Como a descrição indica, O Páramo acompanha a história do pequeno Diego e de sua mãe Lúcia.

O início do longa explica que, na Espanha do século XIX, muitas famílias optaram por viver em completo isolamento.

Normalmente, essas pessoas escolhiam criar residência em campos desertos, devido às violentas guerras travadas no continente.

Salvador conta à família a história de um monstro que ataca todos que o temem, mas o pequeno Diego desconfia que essa lenda pode ser mais real do que se imaginava.

Quando Salvador embarca em uma jornada em busca de mantimentos, as redondezas da fazenda se tornam ainda mais assustadoras – e Diego precisa usar toda sua esperteza infantil para salvar a mãe dessa grande ameaça.

Quem está no elenco de O Páramo, na Netflix?

Como de costume em produções espanholas do gênero, O Páramo tem o elenco formado completamente por atores do país.

O Páramo é uma história bastante individual, contada com a presença de apenas 3 atores no elenco principal.

Inma Cuesta, de séries como A Desordem que Ficou, Criminal: Espanha e Arde Madrid, interpreta Lúcia.

Roberto Álamo, vencedor do Prêmio Goya por sua performance no filme Que Dios Nos Perdone, vive Salvador.

O elenco principal de O Páramo é completado pelo ator mirim Asier Flores, de Dor & Glória, como Diego.

Estreia e trailer de O Páramo na Netflix

O Páramo estreou na Netflix em 6 de janeiro de 2022. Ou seja: o filme já está disponível no catálogo brasileiro da plataforma.

Confira abaixo o sinistro trailer de O Páramo.