Astro de 50 Tons de Cinza se diz parecido com Tom Cruise por um motivo

Jamie Dornan não ficou parado após 50 Tons de Cinza, ele está em Belfast, cotado para o Oscar e na nova minissérie The Tourist. Ao gravar as cenas de ação da série, o astro comparou-se a Tom Cruise.

O ator disse ao Digital Spy ter se empolgado com as gravações e realmente quis fazer as cenas de ação por conta própria, da mesma forma que Cruise costuma fazer nos filmes dele.

Continua depois da publicidade

“Correndo o risco de soar como Tom Cruise, gosto de me envolver o máximo que posso em todas essas cenas de ação. Mas às vezes há um limite em que eles simplesmente não querem”.

O ator acrescentou : “Há a p*rra de um limite. Então tínhamos um limite, obviamente e faço tudo até esse ponto, porque é divertido e eu gosto disso. Enquanto meu corpo ainda funcionar, eu farei qualquer coisa”.

Naturalmente, esse limite provavelmente já foi ultrapassado algumas vezes por Tom Cruise na franquia Missão Impossível.

Filme com astro de 50 Tons de Cinza e Emily Blunt chega ao Prime Video

Além das Montanhas chegou ao catálogo do Amazon Prime Video. O elenco é estrelado por Jamie Dornan (50 Tons de Cinza) e Emily Blunt (Um Lugar Silencioso).

O elenco também conta com Christopher Walken (Batman: O Retorno) e Jon Hamm (Mad Men).

Além das Montanhas teve roteiro e direção de John Patrick Shanley. O longa-metragem é estrelado por Emily Blunt, Jamie Dornan, Jon Hamm e Christopher Walken.

Leia abaixo a sinopse completa.

“Anthony (Jamie Dornan) e Rosemary (Emily Blunt) estão apaixonados, mas seu amor é abalado por uma disputa territorial. Suas famílias são donas de fazendas vizinhas e vivem disputando uma terra intermediária entre as propriedades”.

“Enquanto a briga não se resolve, o pai de Anthony ameaça tirá-lo do testamento se o relacionamento continuar, colocando o primo Adam (Jon Hamm) como verdadeiro herdeiro. Preocupada com a situação e a infelicidade da família, a mãe de Rosemary tenta resolver a situação amigavelmente com os vizinhos”.

Além das Montanhas está agora disponível no Amazon Prime Video.