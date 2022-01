Ator da Marvel ganha aumento de salário e papel maior em Pantera Negra 2

Pantera Negra 2 (Pantera Negra: Wakanda Para Sempre) deve dar um destaque maior para M’Baku na Marvel. O The Hollywood Reporter afirma que Winston Duke ganhou um aumento de salário no MCU e um papel maior no filme.

A publicação afirmou que o ator “negociou um aumento salarial para o que está sendo descrito como uma expansão de papel dentro da mitologia do Pantera”.

Após a morte de Chadwick Boseman, intérprete do Rei T’Challa – o Pantera Negra original, fãs da Marvel colocaram M’Baku como um substituto para o protagonismo em Wakanda. No primeiro filme do herói no MCU, o líder da tribo Jabari apareceu como candidato ao manto do herói.

Depois, no fim do longa se tornou um aliado de T’Challa, provando ter uma forte personalidade. M’Baku também voltou em Vingadores: Guerra Infinita e Vingadores: Ultimato.

Espectadores da Marvel esperam agora que essa expansão no papel seja o indicativo do destaque para M’Baku.

Pantera Negra 2 será lançado no cinema

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) é um filme de super-herói baseado no personagem da Marvel Comics, Pantera Negra.

Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, é a sequência de Pantera Negra de 2018 e parte do MCU.

O filme está sendo dirigido por Ryan Coogler, que co-escreveu o roteiro com Joe Robert Cole, e é estrelado por Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Letitia Wright, Winston Duke e Angela Bassett.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) estreia em 11 de novembro de 2022. Enquanto isso, Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa está nos cinemas.

