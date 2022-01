Ator da Marvel revela lado perturbador em novo filme

Você provavelmente conhece Sebastian Stan por sua performance como O Soldado Invernal nos filmes da Marvel – ou por participações em séries como Gossip Girl e Once Upon a Time. Agora, o astro mostra um lado bem mais perturbador de sua atuação em Fresh, um bizarro filme que acaba de estrear no Festival de Sundance.

Dirigido por Mimi Cave, em seu primeiro projeto nos cinemas, Fresh conta com roteiro de Lauryn Kahn. Adam McKay, de Vice e Não Olhe Para Cima, é o produtor-executivo.

Fresh (Fresco, em tradução literal), começa como um comentário sobre os perigos dos relacionamentos atuais, mas eventualmente, se torna algo bem mais estranho.

O longa acompanha a história de Noa – interpretada por Daisy Edgar-Jones – uma jovem desiludida com o amor que passa o tempo em péssimos encontros e em aplicativos de namoro. Tudo muda quando a protagonista conhece o charmoso Steve, vivido por Sebastian Stan.

Tudo sobre a assustadora trama de Fresh, com Sebastian Stan

O que começa como um simples flerte evoluiu para uma promissora relação. Quando Steve sugere uma viagem de fim de semana, Noa tenta ser cautelosa, mas finalmente baixa a guarda e decide dar uma chance ao amor.

Esse é o maior erro da protagonista. Afinal, Steve é um serial killer. Não apenas isso: ele arranca a pele das vítimas e as vende para ricaços canibais.

O filme faz um ótimo trabalho ao trocar os “horrores dos namoros modernos” pelo “terror que acontece no porão de um lunático”.

Um dos aspectos mais elogiados de Fresh é a atuação de Sebastian Stan, que dá um show como o psicopata Steve.

“Ele ocupa as duas personalidades sem esforço. Como poucos atores, Stan consegue oferecer a esse monstro um nível pouco conhecido de esperteza e humor, sem nunca se afastar dos elementos que tornam o personagem tão assustador”, avalia o site Cinema Blend.

Daisy Edgar-Jones, a intérprete de Noa, também se destaca por sua belíssima performance, que se encaixa direitinho na loucura de Steve.

Sebastian Stan é, acima de tudo, um ator versátil. Mesmo com as amarras da Marvel, o astro conseguiu interpretar uma vasta gama de emoções como o Soldado Invernal.

Para conferir essa evolução, basta analisar a progressão emocional do personagem entre sua primeira aparição em Capitão América: Soldado Invernal à série Falcão e o Soldado Invernal.

Além de Sebastian Stan e Daisy Edgar-Jones, o elenco de Fresh conta também com Jonica T. Gibbs, Charlotte Le Bon, Dayo Okeniyi, Andrea Bang e Brett Dier.

Após sua estreia em Sundance, Fresh deve chegar aos cinemas americanos em março de 2022.

No Brasil, o filme ainda não tem previsão de estreia.

