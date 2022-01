Ator de Aladdin volta na Netflix com filme após reclamar de falta de trabalho

Em 2019, o ator canadense Mena Massoud ficou famoso no mundo inteiro ao protagonizar o remake live-action da Disney. Desde então, o astro tem chamado a atenção para o descaso da indústria do entretenimento e para a falta de oportunidades de trabalho. Agora, Mena retorna na Netflix com o filme Tratamento de Realeza, que tem tudo para fazer muito sucesso na plataforma.

“Estou cansado de ficar em silêncio sobre esse assunto. Quero que as pessoas saibam que nem tudo são flores quando você participa de algo como Aladdin. Todo mundo pensa: ‘ele deve ter ganhado milhões, deve receber todas essas oportunidades de emprego’. Para falar a verdade, não participei de nenhuma audição após o lançamento de Aladdin”, comentou o ator em uma entrevista ao site The Daily Beast.

Continua depois da publicidade

O fato de Mena Massoud não ter conseguido oportunidades de emprego após Aladdin é ainda mais surpreendente se considerarmos o sucesso do filme da Disney. A bilheteria mundial do longa superou 1 bilhão de dólares, e transformou o remake no 9º longa mais lucrativo de 2019.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o retorno de Mena Massoud em Tratamento de Realeza, a trama e o elenco do filme na Netflix.

A trama de Tratamento de Realeza na Netflix

A comédia romântica Tratamento de Realeza acompanha a história da cabeleireira Izzy, descrita como “uma jovem trabalhadora e independente”, que passa os dias contribuindo com sua amada comunidade no Bronx.

Descendente de italianos, a protagonista comanda um salão de beleza junto com a mãe, avó e duas melhores amigas.

Tudo muda quando Izzy recebe o convite para administrar o centro comunitário local – uma organização querida pela comunidade, que corre o risco de acabar se Izzy não aceitar o emprego.

Enquanto isso, Thomas, o Príncipe do reino fictício de Lavania, visita Nova York em sua festa de noivado.

Assim como Izzy, o personagem também lida com uma difícil decisão: prosseguir com um casamento arranjado para agradar os pais ou abandonar a realeza para viver um grande amor.

Quando Thomas entra no salão de Izzy em busca de um corte de cabelo, o clima esquenta e os destinos dos jovens ficam ainda mais entrelaçados.

“A cabeleireira Izzy jamais perderia a chance de trabalhar no casamento de um príncipe encantado. Mas um clima entre os dois coloca o amor e o dever real na balança”, afirma a sinopse oficial do longa na Netflix.

Como já citamos, Mena Massoud está no elenco de Tratamento de Realeza na Netflix. O ator de Aladdin interpreta o sensível Príncipe Thomas, co-protagonista da história.

A cabeleireira Izzy, por sua vez, é interpretada por Laura Marano, de O Date Perfeito e A Casa Sombria.

Amanda Billing e Elizabeth Hawthorne interpretam respectivamente a mãe e a avó de Izzy.

Destiny e Lola, as melhores amigas da protagonista, são interpretadas por Chelsie Preston Crayford e Grace Bentley Tsibuah.

O elenco principal de Tratamento de Realeza é completado por Phoenix Connolly como Lauren, a rica herdeira com quem Thomas planeja um casamento arranjado.

Estreia de Tratamento de Realeza e trailer na Netflix

Tratamento de Realeza, com Mena Massoud, já estreou na Netflix. O filme chegou à plataforma em 20 de janeiro.

Veja abaixo o trailer de Tratamento de Realeza.