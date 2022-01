Ator de Café com Aroma de Mulher está em filme quente da Netflix

Com papel de destaque em Café com Aroma de Mulher, William Levy já esteve em um longa-metragem quente que está disponível pela Netflix no Brasil. Trata-se de A Vida Secreta de Zoe.

Em A Vida Secreta de Zoe, uma empresária de sucesso parece ter conseguido tudo: o marido dos sonhos que ela ama, dois filhos maravilhosos e uma carreira excelente.

Por mais perfeita que sua vida seja, ela ainda é atraída para tentações às quais não pode resistir ou das quais não consegue fugir. Conforme busca uma vida secreta, Zoe se encontra arriscando tudo o que tem quando escolhe um perigoso caminho ao qual pode não sobreviver.

Com William Levy, A Vida Secreta de Zoe pertence ao subgênero conhecido como “suspense erótico”, que vem tendo cada vez mais sucesso no mundo do streaming, particularmente na Netflix.

O longa-metragem com o ator de Café com Aroma de Mulher não teve uma recepção muito boa no geral, mas parece ter agradado quem gosta do subgênero.

William Levy está em Café com Aroma de Mulher, da Netflix

Café com Aroma de Mulher é uma adaptação da novela colombiana de mesmo nome, exibida no Brasil pelo SBT nos anos 2000.

“Este remake da novela clássica de 1994 conta a história de amor entre a trabalhadora rural Gaviota e Sebastián, um herdeiro da aristocracia cafeeira”, afirma a sinopse da produção.

Café com Aroma de Mulher fez muito sucesso com o público brasileiro por apresentar uma história já conhecida, mas com uma roupagem mais moderna e diversas reviravoltas. Por isso, a série conseguiu superar elogiados projetos originais da Netflix e figurar no Top 10 da plataforma.

Além de Mabel Moreno, o elenco dessa adaptação da Netflix tem também William Levy e Laura Londoño.

Café com Aroma de Mulher está disponível na Netflix.