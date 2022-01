Ator de Cúmplices de um Resgate surge em filme de Hollywood como padre exorcista

Vadhir Derbez, ator que participou da versão original de Cúmplices de um Resgate, do México, voltou a ter destaque ao estrelar uma produção de Hollywood como um padre exorcista.

O ator que esteve na versão original de Cúmplices de um Resgate quando ainda era bem jovem interpretou o Padre Daniel em O Sétimo Dia, que teve lançamento no Brasil pelo Amazon Prime Video.

A trama de O Sétimo Dia se passa em 1995 e gira em torno do padre Daniel García, vivido por Vadhir Derbez, que concorda em se tornar um voluntário para realizar exorcismos, o que se torna uma batalha pessoal para lidar com crescentes casos de possessões demoníacas.

Confira abaixo um trailer de O Sétimo Dia.

Vale a pena assistir O Sétimo Dia?

Como mencionado anteriormente, O Sétimo Dia chegou ao Brasil como uma adição ao catálogo do Amazon Prime Video. O serviço de streaming é um dos principais rivais da Netflix.

Além do ator de Cúmplices de um Resgate, o longa-metragem também conta com astros como Guy Pearce e Stephen Lang. A direção é de Justin P. Lange.

Mas vale mesmo a pena assistir O Sétimo Dia? Bom… é complicado.

O Sétimo Dia teve uma recepção muito negativa com a crítica e o público, sendo até mesmo chamado de cópia de Dia de Treinamento, mas com padres no lugar de policiais.

Ainda assim, talvez seja válido dar uma chance para o longa, caso você seja um grande fã de algum dos atores envolvidos.

O Sétimo Dia está agora disponível pelo Amazon Prime Video.