Ator de Euphoria está fazendo sucesso com filme na Netflix

A Netflix e Euphoria compartilham algumas estrelas. Jacob Elordi, por exemplo, foi o galã de A Barraca do Beijo, enquanto é o Nate no HBO Max.

Agora, outro ator consegue fazer sucesso nas duas plataformas. Trata-se de Algee Smith, o McKay de Euphoria.

Após um mistério, o artista volta para segunda temporada no HBO Max. A curiosidade é que a chegada da segunda temporada de Euphoria acontece ao mesmo tempo da estreia do filme Mãe x Androides na Netflix.

A ficção científica tem o próprio Algee Smith como um dos protagonistas. O ator aparece ao lado de Chloë Grace Moretz.

Após o primeiro final de semana na Netflix, Mãe x Androides é o filme mais visto no Brasil e no mundo. Ao mesmo tempo, como se sabe, Euphoria é uma das produções mais populares no HBO Max.

Definitivamente é um grande momento para Algee Smith. Conheça abaixo mais sobre Mãe x Androides, filme da Netflix que conta com o ator de Euphoria.

A história de Mãe x Androides na Netflix

Mãe x Androides é uma trama de ficção científica pós-apocalíptica, ambientada em um mundo no qual os robôs se voltam contra os humanos.

“Em um mundo pós-apocalíptico assolado pela revolta dos androides, uma jovem grávida e o namorado buscam desesperadamente um lugar seguro”, afirma a sinopse do longa na Netflix.

Nove meses após a revolta das máquinas, a protagonista Georgia – que espera pela chegada do primeiro filho – se abriga em uma floresta com o namorado Sam.

O casal tenta chegar a uma fortificada Boston, uma das últimas bases humanas que resistiram à revolução dos androides.

Mas para chegar ao porto seguro, Sam e Georgia precisam atravessar uma verdadeira terra de ninguém, repleta de androides que fazem de tudo para eliminar qualquer traço da presença humana.

Mãe x Androides é protagonizado por Chloë Grace Moretz no papel de Georgia, uma jovem grávida que embarca em uma perigosa viagem para salvar seu bebê. Algee Smith interpreta Samuel ‘Sam’ Hoth, o namorado de Georgia.

Mãe x Androides pode ser assistido na Netflix. Enquanto isso, Euphoria está com a segunda temporada no HBO Max.