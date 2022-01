Ator de Game of Thrones pode estar em Thor 4

Famoso por seu papel em Game of Thrones, Peter Dinklage pode aparecer em Thor: Amor e Trovão (Thor 4), de acordo com o Cosmic Circus. Ele deve retornar como Eitri, personagem que interpretou em Vingadores: Guerra Infinita.

Especula-se que Eitri será o responsável por criar um novo Mjölnir para a Poderosa Thor, que será interpretada por Natalie Portman. O personagem, vale lembrar, criou a Rompe Tormentas para Thor em Vingadores: Guerra Infinita.

A nova informação ainda não foi confirmada pela Marvel. No entanto, o ator de Game of Thrones já havia indicado que poderia retornar no MCU.

Thor 4 chega aos cinemas em breve

Chris Hemsworth retorna para interpretar o Deus do Trovão no quarto filme solo de Thor (Thor: Amor e Trovão), a nona vez que ele interpreta o personagem no MCU.

Ele estrelou todos os quatro filmes de Thor, todos os quatro filmes dos Vingadores, e ele apareceu brevemente em uma cena pós-créditos de Doutor Estranho.

Chris Hemsworth não será o único rosto familiar que aparecerá em Thor: Amor e Trovão quando chegar em 2022. Tessa Thompson mais uma vez assumirá o papel de Valquíria, enquanto Natalie Portman finalmente reprisa seu papel como Jane Foster dos dois primeiros filmes do Thor, e Jaimie Alexander retorna como Lady Sif.

Os atores de Guardiões da Galáxia, Chris Pratt, Karen Gillan e Sean Gunn, também se juntaram ao projeto.

O vencedor do Oscar e novato no MCU, Christian Bale, assumirá o papel de Gorr, o Carniceiro dos Deuses, o principal antagonista do filme. Ao mesmo tempo, Russell Crowe aparece como Zeus.

Thor 4, ou Thor: Amor e Trovão, tem previsão para 8 de julho de 2022. Os outros filmes podem ser vistos no Disney+.

