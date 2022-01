Ator de Grey’s Anatomy faz filme pornô em novo terror

Conhecido por Grey’s Anatomy e Virgin River, Martin Henderson participa de um filme pornô em X, um novo terror. O projeto teve o seu trailer divulgado recentemente.

Em X, nos anos 70, um grupo de pessoas decide produzir um filme pornô em uma residência alugada. Acontece que o dono é um velho assustador cuja esposa também é bem estranha.

Como seria de se esperar em um terror, as coisas saem do controle e uma série de eventos bizarros acontece. Nos Estados Unidos, é esperado que X seja lançado em 18 de março.

Confira abaixo o trailer de X, com Martin Henderson, ator de Grey’s Anatomy e Virgin River.

Martin Henderson atuou em Grey’s Anatomy

Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos. No Brasil, a Netflix ajudou a popularizar o seriado, mas o título deixou o serviço no final de 2021.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A décima oitava temporada de Grey’s Anatomy está nos Estados Unidos. No Brasil, os novos episódios chegam em 25 de janeiro de 2022.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play.

Station 19, a derivada, também está no Star+.

