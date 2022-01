Ator de Munique: No Limite da Guerra ficou igual ao Primeiro-ministro da vida real; veja

Munique: No Limite da Guerra é baseado em fatos e pessoas reais. Na Netflix, uma transformação que surpreendeu foi a de Jeremy Irons como o Primeiro-ministro Neville Chamberlain.

Jeremy Irons é mais conhecido por papéis como o Alfred de Liga da Justiça, Casa Gucci, Operação Red Sparrow, Watchmen, e outras produções marcantes. Assim, logo os fãs reconhecem o astro no filme da Netflix.

Mas, ao comparar com a imagem de Neville Chamberlain, todos têm uma surpresa. A transformação sutil no visual, com maquiagem e figurino, deixou Jeremy Irons igual ao Primeiro-ministro da vida real.

O Daily Mail chamou atenção para a comparação. Ao mostrar os dois, lado a lado, pode-se ver como Jeremy Irons em Munique: No Limite da Guerra é praticamente um reflexo do político inglês.

Confira abaixo a comparação publicada pelo site britânico, que mostra o bom trabalho do departamento de maquiagem de Munique: No Limite da Guerra.

A história de Munique: No Limite da Guerra que está na Netflix

A história de Munique: No Limite da Guerra começa no outono de 1938, quando a Europa se encontrava à beira da Segunda Guerra Mundial.

Enquanto as forças de Adolf Hitler se preparavam para invadir a Tchecoslováquia, Neville Chamberlain, o primeiro-ministro britânico, buscava desesperadamente uma solução pacífica para o conflito.

Com o aumento das pressões diplomáticas, o funcionário público britânico Hugh Legat, e Paul Von Hartmann, um enviado alemão, viajam a Munique para uma Conferência emergencial.

À medida que as negociações se desenvolvem, os dois velhos amigos vão parar no meio de uma teia de subterfúgios, jogos políticos e perigo real – com o potencial de mudar para sempre a história da Europa e do mundo inteiro.

“Na tensa Conferência de Munique em 1938, amigos que agora trabalham para governos opostos se tornam espiões e correm contra o tempo para revelar um segredo nazista”, afirma a sinopse oficial do longa na Netflix.

Munique: No Limite da Guerra está disponível na Netflix.