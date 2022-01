Ator de O Assassino de Clovehitch quase foi grande herói da Marvel

Desde sua estreia no Marvel, em Capitão América: Guerra Civil, o Peter Parker de Tom Holland se tornou um dos heróis mais populares do MCU. O astro britânico retorna em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, acompanhado por duas encarnações prévias do personagem. O que muitos fãs não sabem é que Tom Holland quase perdeu seu papel para o astro de O Assassino de Clovehitch – filme de suspense que está fazendo o maior sucesso na Netflix.

Para interpretar o Homem-Aranha no MCU, Tom Holland enfrentou 1500 atores em um longo e árduo processo de audições, que contou com a presença de alguns dos jovens mais conhecidos de Hollywood.

Felizmente para os fãs, Tom Holland se estabeleceu como uma das encarnações mais icônicas do Homem-Aranha. O ator tinha cerca de 20 anos na época do lançamento de Guerra Civil, e sua performance ofereceu uma boa dose de modernidade ao herói adolescente.

Desde então, o ator protagonizou três filmes solos no MCU: De Volta ao Lar, Longe de Casa e Sem Volta Para Casa – o último, em cartaz nos cinemas brasileiros.

Um dos jovens atores que quase conseguiu o papel do Homem-Aranha no MCU foi Charlie Plummer, que está fazendo muito sucesso na Netflix com o suspense O Assassino de Clovehitch.

De acordo com o site MovieWeb, o ator foi incluído na lista de possíveis intérpretes do Peter Parker pelos produtores do MCU, mas acabou perdendo o papel para Tom Holland.

Charlie Plummer é conhecido principalmente por sua performance como John Paul Getty III no filme Todo o Dinheiro do Mundo, no qual contracenou com Christopher Plummer.

Embora compartilhe o mesmo sobrenome do veterano, Charlie não é parente do ator que faleceu em 2021.

Charlie começou sua carreira aos 12 anos, e conquistou a crítica especializada com sua performance na série de época Boardwalk Empire, da HBO.

Além disso, o ator é famoso por protagonizar a série Quem é Você, Alaska. No drama teen baseado no romance homônimo de John Green, o ator contracenou com Kristine Froseth e com o brasileiro Henry Zaga.

Em 2018, Charlie Plummer também interpretou o personagem principal do suspense O Assassino de Clovehitch, inspirado pela história real do serial killer BTK.

No longa, Plummer contracena com Dylan McDermott, famoso por diversas performances em American Horror Story.

Charlie Plummer não foi o único jovem ator a enfrentar Tom Holland nas audições para o papel do Homem-Aranha no MCU.

De acordo com o site MovieWeb, nomes como Dylan O’Brien (Teen Wolf), Nat Wolff (Cidades de Papel), Timothée Chalamet (Duna), Judah Lewis (A Babá), Logan Lerman (Percy Jackson) e Asa Butterfield (Sex Education) também foram considerados pela Marvel.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, com Tom Holland, está em cartaz nos cinemas brasileiros. O longa deve chegar em breve ao Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma.