Ator de Stranger Things pode ser novo super-herói da DC

De acordo com um novo rumor do insider My Time To Shine Hello, o ator de Stranger Things, Caleb McLaughlin, é cotado para o papel de Super Choque na DC.

Um longa-metragem do super-herói está em desenvolvimento no cinema.

Não existem muitos detalhes, exceto que o ator de Stranger Things seria um dos principais nomes sendo considerados para o papel de Super Choque. Vale lembrar que, por enquanto, tudo não passa de um rumor.

Ainda que seja verdade, o ator de Stranger Things estaria competindo pelo papel com vários outros nomes. Dessa forma, não há garantia de que ele seria mesmo escalado.

Caleb McLaughlin is one of the top choices for Static Shock — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) January 23, 2022

Filme em desenvolvimento

Por muito tempo, os fãs especularam sobre um longa-metragem do Super Choque no cinema. Agora, o projeto está realmente em desenvolvimento.

O ator Michael B. Jordan será um dos produtores do longa de Super Choque. Ele é conhecido por ter participado de Creed: Nascido para Lutar e Pantera Negra.

No Brasil, Super Choque se tornou principalmente popular por causa do desenho do início dos anos 2000.

O super-herói é um personagem antigo dos quadrinhos da DC, então ainda não há certeza se a adaptação seguirá mais a série animada ou os gibis.

Ainda não há previsão de lançamento para o longa-metragem do Super Choque, da DC.