Ator explica mudança no Duende Verde em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

Willem Dafoe explicou ao New York Times por que o visual do Duende Verde mudou em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3). Enquanto o vilão retorna com a mesma aparência que tinha em Homem-Aranha, em determinado momento ele passa a ter outro traje, que não conta mais com a sua máscara.

Acontece que a máscara era uma parte muito divisiva do visual original do Duende Verde. Muitos fãs acreditavam que ela tirava a expressividade de Willem Dafoe, que é um ator capaz de ter expressões bastante assustadoras.

Continua depois da publicidade

“Para ser honesto, estou ciente de que existiam algumas críticas à máscara do Duende Verde no original”, explicou Willem Dafoe.

“Foi algo que levamos em consideração, então decidimos mudar o visual um pouco.”

A mudança no visual do Duende Verde

A mudança no visual do Duende Verde não teve impacto no trabalho de Willem Dafoe, no entanto.

O ator disse: “Não penso muito no meu rosto quando estou atuando.”

“Meu rosto segue meu coração. É apenas uma expressão do que você está sentindo.”

Willem Dafoe teve muitos elogios por sua atuação em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3). Os fãs acreditam que o ator conseguiu melhorar ainda mais a performance que teve no primeiro Homem-Aranha.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) está em cartaz nos cinemas.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.