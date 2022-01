Ator foi cortado de Harry Potter, recebeu salário e chamou filme de “lixo”

Fãs dos livros de Harry Potter sabem que o poltergeist Peeves é um dos personagens mais inusitados de Hogwarts. Por isso, muita gente estranhou a ausência da figura nos filmes da saga. Na verdade, a exclusão de Peeves envolveu uma polêmica no elenco e decisões narrativas. O site The Things explicou tudo que os fãs precisam saber sobre o assunto; veja abaixo.

Peeves, o poltergeist, é um personagem bastante conhecido pelos fãs da franquia. De acordo com a Harry Potter Wiki, a entidade chegou a Hogwarts no ano 993. Ele é famoso por protagonizar grandes travessuras, tanto com os alunos quanto com os professores da escola mágica.

Como parte dos fantasmas, Peeves tem a habilidade de se tornar invisível quando necessário.

Um dos momentos mais famosos do personagem acontece durante o ano letivo de 1994-1995, no qual Peeves jogou balões d’água nos alunos em pleno banquete de boas-vindas.

Por que Peeves não está nos filmes de Harry Potter?

Segundo o site TheThings, o ator britânico Rik Mayall foi escalado como Peeves, e chegou a gravar cenas como o poltergeist.

Porém, as sequências acabaram removidas dos filmes de Harry Potter. Anos depois, os fãs finalmente descobriram o motivo.

Após a morte de Rik Mayall, em 2014, fãs encontraram um vídeo do ator falando sobre as gravações de A Pedra Filosofal.

“Sim, eu fui lá e gravei essa b*sta. Eu interpretei o Peeves em Harry Potter”, afirmou o ator.

No mesmo vídeo, Mayall explica que não se importou com o fato de suas cenas terem sido cortadas – já que não gostou do filme em primeiro lugar.

“Com todo o respeito, na verdade, sem respeito nenhum, o filme foi uma m*rda, um lixo. Depois de gravar, eu só voltei para a casa e ganhei um bom salário. E um mês depois, eles me disseram ‘Rik, pedimos desculpas mas você não está no filme’. Mas eu continuei com o dinheiro. Então foi fantástico”, explicou o ator.

Embora Rik Mayall não tenha se importado com seu corte nos filmes de Harry Potter, muitos fãs ficaram frustrados com a exclusão do personagem.

“Honestamente, acho que não existem desculpas para a omissão do Peeves nos filmes. Ele era um dos personagens mais divertidos dos livros, e a meu ver, ofereceria uma certa profundidade ao mundo de Harry Potter”, comentou um fã no Reddit.

Chris Columbus, o diretor de A Pedra Filosofal, também desejava a inclusão de Peeves no longa.

“Existe uma versão de três horas, que eu adoraria mostrar para o público. Nós colocamos o Peeves de volta, já que ele havia sido removido do filme”, comentou o cineasta.

Rik Mayall foi um famoso ator, escritor e comediante britânico, conhecido principalmente por clássicas sitcoms como The Young Ones, The Comic Strip Presents, Blackadder e Believe Nothing, além dos filmes Um Sonho Chamado Fred e Guest House Paradiso.

Todos os filmes de Harry Potter, incluindo o especial De Volta a Hogwarts estão disponíveis no HBO Max.