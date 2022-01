Ator recusou papel em Piratas do Caribe por causa de Johnny Depp

Brian Cox não é o maior fã de Johnny Depp. Ele revelou que recusou um papel em Piratas do Caribe, e o motivo está relacionado ao intérprete do Capitão Jack Sparrow.

Em uma entrevista compartilhada pela GQ, o ator explicou a sua antipatia por Johnny Depp. Ele já havia criticado duramente o astro em um livro de memórias.

“O diretor de Piratas do Caribe é um sujeito adorável, eu trabalhei com ele em O Chamado, mas acho que tomei uma boa decisão ao recusar o papel de Governador. Eu teria recebido um bom dinheiro, mas era um papel ingrato e eu teria que me comprometer por muito tempo, então teria perdido outras coisas boas em minha carreira.”

Antipatia por Johnny Depp

Foi nesse ponto que o ator mencionou Johnny Depp. Ele comentou que Piratas do Caribe não passa de um “show” do astro, o que não lhe agrada.

“Outra coisa em Piratas do Caribe é que, em grande parte, é apenas o show de Johnny Depp como Jack Sparrow. Eu tenho certeza que ele é bem-apessoado, mas o considero exagerado e superestimado.”

“Sejamos honestos, em Edward Mãos de Tesoura, quando você chega com mãos assim, maquiagem pálida e várias cicatrizes, não precisa fazer realmente nada. E ele realmente não fez nada.”

“Posteriormente, fez menos ainda. Mas as pessoas o amam.”

“Ou, pelo menos, costumavam amar. As pessoas não o amam tanto hoje em dia, é claro”, alfinetou o ator, fazendo referência às muitas polêmicas na vida pessoal de Johnny Depp atualmente.

Johnny Depp interpretou o Capitão Jack Sparrow em todos os cinco longas de Piratas do Caribe. Acredita-se que o ator não retornará à franquia futuramente, mesmo que ela tenha novas sequências ou até mesmo um derivado.

