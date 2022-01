Ator sumido de Crepúsculo volta a atuar em filme da Netflix

Os fãs que assistirem a Time do Coração da Netflix podem se surpreender. Taylor Lautner, astro de Crepúsculo que sumiu de Hollywood, retorna para atuação com o filme de comédia.

O eterno Jacob da saga Crepúsculo teve o último filme antes de Time do Coração em 2016, com Os Irmãos. Além disso, apareceu na série Cuckoo, que terminou em 2018.

Em Time do Coração, Taylor Lautner reaparece como um dos assistentes do protagonista Sean Payton, interpretado por Kevin James.

Ao contrário de Kristen Stewart e Robert Pattinson, Taylor Lautner não emplacou uma grande carreira após Crepúsculo. O ator tentou o cinema de ação em No Limite e depois apareceu em Os 6 Ridículos, mas em nenhum deles agradou a crítica e até mesmo a indústria.

Pode ser que o filme da Netflix seja uma volta por cima para Taylor Lautner. Confira abaixo imagens que contam com a aparição do ator de Crepúsculo em Time do Coração.

Mais sobre Time do Coração, o novo filme da Netflix

A comédia da Netflix é inspirada na vida de Sean Payton, treinador do time de futebol americano New Orleans Saints. A trama acompanha a vida do treinador dois anos depois dele ganhar o campeonato dos EUA.

Payton é suspenso e volta para cidade natal. Por lá, o treinador se reconecta com o filho de 12 anos e treina o time dele.

Como mencionado, Kevin James fica com o papel principal em Time do Coração. O elenco da comédia ainda tem Rob Schneider como um outro auxiliar do treinador.

Além do ator de Crepúsculo, o grande elenco conta com Jackie Sandler, Gary Valentine, Tait Blum, Maxwell Simkins, Jacob Perez, Bryant Tardy, Manny Magnus e Liam Kyle. Christopher Farrar, Merek Mastrov, Isaiah Mustafa, Christopher Titone, Ashley D. Kelley, Lavell Crawford, Allen Covert, Anthony L. Fernandez e Jared Sandler fazem participações.

A direção de Time do Coração é de Charles Kinnane e Daniel Kinnane. Enquanto isso, o roteiro fica com Christopher Titone e Keith Blum. A produção é de Adam Sandler.

Com o astro de Crepúsculo, Time do Coração está disponível na Netflix.