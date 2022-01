Atriz de Pânico foi atacada e arrastada por urso em gravação

Na divulgação do novo Pânico (Pânico 5), Neve Campbell contou para o programa de Kelly Clarkson uma situação insana do começo da carreira. Quando tinha 17 anos, a atriz foi atacada e arrastada por um urso na gravação de um filme.

A atriz estava no Canadá e tinha o papel de uma menina apaixonada por animais. Em uma cena, Neve Campbell seria perseguida por um urso na floresta.

Continua depois da publicidade

“Tinha essa cena que eu era perseguida por um urso. Eles trouxeram esse urso para o set e me deram uma garrafa de refrigerante para alimentá-lo. Então era um urso surtado com açúcar. Eu tinha 17 anos e era muito estúpida, aí me falaram para colocar minha mão em um pote de mel e correr. ‘Aí quando você chegar naquela árvore ali estique a mão e dê para o urso’”, contou a estrela de Pânico.

Sem questionar, Neve Campbell decidiu fazer o ensaio como mostraram para ela. Porém, tudo deu errado e o urso a atacou.

“Aí eu coloquei a mão no mel, corri para essa pedra ou ávore que eles mandaram, me virei e estiquei a mão, mas o urso não parou de correr. Aí ele me pegou pela perna, me levou para a floresta. A minha mãe estava visitando o set e começou a gritar. A equipe inteira travou, porque ninguém conseguia acreditar no que estava acontecendo”, continuou a atriz.

O cuidador do urso conseguiu afastar o animal de Neve Campbell, que mesmo assustada topou repetir o momento para gravação – algo que ela garante que não faria hoje em dia.

“Eu só conseguia gritar, ‘Ele está me mordendo’. E então o cuidador começou a jogar pedras no urso. Ele então me largou, ficou p***, eu saí correndo e subi em uma pedra. Aí eles falaram que não iam fazer de novo. E eu queria agradar e falei, ‘Não, foi só um ensaio, não conseguimos filmar, vamos lá’”, finalizou a estrela de Pânico.

A situação aconteceu anos antes da atriz virar conhecida em Hollywood.

Com Neve Campbell, o novo Pânico está no cinema

Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, de Casamento Sangrento, são os diretores do novo Pânico (Pânico 5).

O roteiro foi desenvolvido por James Vanderbilt (Zodíaco) e Guy Busick (Castle Rock).

O criador da franquia, Kevin Williamson, não teve participação ativa no desenvolvimento do novo longa. No entanto, ele volta como produtor executivo.

Leia abaixo uma sinopse do novo Pânico (Pânico 5).

“Vinte e cinco anos após uma série de assassinatos brutais chocar a tranquila cidade de Woodsboro, um novo assassino se apropria da máscara de Ghostface e começa a perseguir um grupo de adolescentes para trazer à tona segredos do passado mortal da cidade, fazendo com que Sidney Prescott retorne para desvendar o mistério.”

O elenco conta com nomes conhecidos da franquia como Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette, Jack Quaid, Jenna Ortega, Dylan Minnette e outros.

O novo filme de Pânico (ou Pânico 5) está em cartaz nos cinemas.