Atriz retorna em Pantera Negra 2 mesmo com polêmicas

Letitia Wright está de volta ao set de Pantera Negra 2 (Pantera Negra: Wakanda Para Sempre). A atriz retomou as gravações na Marvel após sofrer um acidente no filme e passar por polêmicas.

Em 2021, a atriz se afastou da produção por conta de um acidente no set. Letitia Wright sofreu uma grave lesão no ombro e uma concussão.

No dia 14 de janeiro, um representante da estrela comunicou para imprensa que a atriz está recuperada. Ao mesmo tempo, as gravações de Pantera Negra 2 retomaram.

Com a notícia, a polêmica envolvendo a atriz de Shuri no MCU deve continuar. Veículos dizem que Letitia Wright tem uma posição anti-vacina nos bastidores, ao mesmo tempo que estúdios pensam em filmar apenas com atores vacinados.

Essa posição também foi conferida nas redes sociais, com a atriz de Pantera Negra publicando até vídeo contra as vacinas – em gravações que possuíam também declarações transfóbicas. Esse caso fez com que fãs começassem uma campanha pedindo a demissão de Letitia Wright.

A Marvel não se pronunciou sobre o caso, sendo que por enquanto a atriz segue em Pantera Negra 2.

Pantera Negra 2 será lançado no cinema

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) é um filme de super-herói baseado no personagem da Marvel Comics, Pantera Negra.

Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, é a sequência de Pantera Negra de 2018 e parte do MCU.

O filme está sendo dirigido por Ryan Coogler, que co-escreveu o roteiro com Joe Robert Cole, e é estrelado por Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Letitia Wright, Winston Duke e Angela Bassett.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) estreia em 11 de novembro de 2022. Enquanto isso, Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa está nos cinemas.

