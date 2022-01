Bar Doce Lar: O que aconteceu com o bar e o JR da vida real

Dirigido por George Clooney, Bar Doce Lar conquistou rapidamente o público brasileiro do Amazon Prime Video. O filme é inspirado em uma história real, e por isso, muita gente quer saber o que aconteceu com o bar em questão e o protagonista JR. O site Decider explicou tudo que os fãs precisam saber; veja abaixo.

“Bar Doce Lar segue um aspirante a escritor na busca de seus sonhos profissionais e românticos. De um banco no bar de seu tio, ele aprende o que significa crescer com um grupo bem peculiar de personagens locais”, afirma a sinopse do filme.

Continua depois da publicidade

O longa é protagonizado por Tye Sheridan, da franquia X-Men e o filme Jogador N.1, em uma das melhores performances de sua carreira.

O elenco de Bar Doce Lar conta também com Ben Affleck, Ron Livingston, Lily Rabe, Christopher Lloyd, Max Martini, Sondra James, Max Casella e Rhenzy Feliz.

A história real de Bar Doce Lar

Bar Doce Lar é baseado no livro de memórias homônimo, escrito por J.R. Moehringer em 2005.

O livro aborda a infância do autor em Long Island, Nova York, e suas experiências de adolescente no bar Dickens – que posteriormente foi renomeado para Publicans.

J.R. Moehringer, o JR da vida real, é um jornalista e novelista, e atuou como produtor executivo do longa.

No filme, o protagonista JR decide escrever suas memórias enquanto estuda na Universidade de Yale, mas na vida real, Moehringer trabalhou cerca de 20 anos como jornalista antes de produzir o livro.

Ele começou sua carreira como assistente de redação no The New York Times, depois se tornou um repórter local no jornal Rocky Mountain News e, finalmente, repórter oficial do The Los Angeles Times em 1994.

No ano 2000, Moehringer ganhou um Prêmio Pulitzer por uma reportagem sobre uma comunidade rural no Alabama ocupada por descendentes de escravos.

Já em 2012, J.R. publicou o livro “Sutton”, uma versão ficcional da história real de Willie Sutton, um famoso ladrão de bancos.

Em Bar Doce Lar, Moehringer serviu como produtor-executivo, e recentemente, apareceu no evento de estreia do longa. O escritor é bastante ativo nas redes sociais, e pode ser seguido no Twitter em @JRMoehringer.

Para a surpresa dos fãs, o bar onde se passa a história de Bar Doce Lar continua funcionando, mas agora com o nome Publicans.

O estabelecimento fica em Manhasset, uma parte do condado de Nassau, região de Long Island em Nova York.

Bar Doce Lar está disponível no Amazon Prime Video; veja abaixo o trailer.