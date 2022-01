Batgirl: Imagem indica aparição do Robin; veja

Circula uma imagem do set de Batgirl que indica que Robin pode ter uma participação na trama. O novo longa-metragem da DC está sendo gravado no momento.

A imagem mostra um muro com uma ilustração de Batman e Robin juntos. A versão do Cavaleiro das Trevas aqui é a de Michael Keaton, que está confirmado no elenco de Batgirl, apesar de apresentar algumas mudanças no traje.

Como muitos personagens já tiveram o manto de Robin, não sabemos qual deles poderia estar sendo representado nessa ilustração, mas tudo indica que deve ser Dick Grayson, o primeiro Robin. O visual parece bem próximo dos quadrinhos, aliás.

Como Michael Keaton retorna como um Batman bem mais velho, essa ilustração provavelmente diz respeito à sua “era de ouro” como super-herói. Isso também significa que Robin deve estar mais velho na linha do tempo atual da DC.

Confira abaixo a nova imagem do set de Batgirl, da DC.

Batgirl terá Michael Keaton como Batman

Em um comunicado enviado à imprensa britânica (via Comic Book), a Warner Bros. confirmou que Batgirl terá Michael Keaton como Batman. A participação do ator já vinha sendo especulada.

Michael Keaton interpretou Bruce Wayne em Batman e Batman: O Retorno, que tiveram direção de Tim Burton. Ele voltará ao papel em The Flash, e acredita-se que se tornará o principal Batman do DCEU depois disso.

Michael Keaton assinou contrato com a Warner Bros. para aparecer como Batman em vários novos projetos da DC. The Flash e Batgirl são apenas alguns deles.

Enquanto isso, Robert Pattinson também deve aparecer como sua versão de Batman em muitas ocasiões. No entanto, esse novo Bruce Wayne existe na Terra-2, um universo que não possui relação com o DCEU, pelo menos por enquanto.

Quanto ao ator Ben Affleck, especula-se que The Flash trará sua saída definitiva do papel de Batman. Ele admitiu recentemente que está mais interessado em outros trabalhos, e existem até rumores de que recusou uma oferta para estrelar uma série do Cavaleiro das Trevas na HBO Max.

Batgirl terá lançamento exclusivo na HBO Max. A estreia acontece em 2022.