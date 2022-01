Batman de Robert Pattinson resolve um problema constrangedor de Christian Bale

Como Batman, Robert Pattinson não teve um mesmo problema constrangedor de Christian Bale. O ator da trilogia de Christopher Nolan não conseguia ir ao banheiro sozinho usando o traje.

Falando com o The River, Robert Pattinson confirmou o conselho que recebeu de Christian Bale: ser capaz de ir ao banheiro sem grandes complicações.

Ele contou a divertida história de que, quando conversou com o astro, eles ironicamente estavam mesmo em um banheiro.

Conselho de Christian Bale para Robert Pattinson

“Eu conversei mesmo com Christian Bale. Ironicamente, ele me deu esse conselho quando estávamos no banheiro.”

“Foi logo depois de eu ter conseguido o papel. Foi exatamente esse o conselho que ele me deu.”

“Felizmente, com meu traje, eu não tive problema em ir ao banheiro. Mas parece que era complicado com o traje dele.”

Christian Bale reclamou algumas vezes que, usando o traje de Batman, ele precisava de toda uma equipe quando tinha que ir ao banheiro, e ainda assim era complicado.

Felizmente, Robert Pattinson não teve esse mesmo problema, possivelmente pela maneira como o seu traje de Batman foi projetado.

Com Robert Pattinson como Bruce Wayne, The Batman chega aos cinemas em 3 de março de 2022.